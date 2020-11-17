«Барыс» обыграет «Металлург», или как команда Михайлиса играла с обладателем Кубка Гагарина
К очному матчу соперники подходят после поражений.
К очному матчу соперники подходят после поражений.
Казахстанский клуб «Барыс» принимает на своем льду магнитогорский «Металлург» и может прервать очередную серию неудач в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об одном из самых успешных противостояний в лиге для столичной команды — в материале корреспондента Vesti.kz.
Соперники встречались на турнире 42 раза. 17 побед на стороне «Барыса», а 25 матчей отошли к бывшим обладателям Кубка Гагарина. Одним из ярких событий в дуэли был четвертьфинал прошлого розыгрыша плей-офф: «Барыс» с Андреем Скабелкой закрыл серию за пять игр.
В 2012 году конкуренты еще раз встречались в
Если «Барыс» настроен на серьезный результат в турнире, то матч с «Металлургом» — это неплохой вариант для начала успешной серии.
Несколько цифр последних противостояний «Барыса» с «Металлургом».
— «Барыс» выиграл пять встреч подряд в Магнитогорске с разницей шайб 10:4.
— «Барыс» победил в трех из пяти встреч, которые соперники проводили в
— В трех последних домашних победных матчах «Барыс» забивал «Металлургу» по
— Даррен Диц забил шесть шайб «Металлургу» в очных матчах и стал одним из лучших снайперов среди действующих игроков.
— «Металлург» выиграл восемь встреч у казахстанцев, если победителя не выявляли за 60 минут. У «Барыса» три победы.
— В новом сезоне «Барыс» чаще играл за пределами 60 минут и выиграл половину встреч (четыре из восьми). У «Металлурга» статистика — 3:2.
— В последнем матче команд, который принес победу «Барысу» в серии
Добавим, что матч «Барыса» с «Металлургом», который начнется в 19:30, покажут в прямом эфире. Казахстанский клуб перед матчем с магнитогорцами проиграл минскому «Динамо». После поражения Юрий Михайлис рассказал о слабостях своей команды, которые нужно исправить.