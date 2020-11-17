«Барыс» обыграет «Металлург», или как команда Михайлиса играла с обладателем Кубка Гагарина

Казахстанский клуб «Барыс» принимает на своем льду магнитогорский «Металлург» и может прервать очередную серию неудач в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об одном из самых успешных противостояний в лиге для столичной команды — в материале корреспондента Vesti.kz.

Соперники встречались на турнире 42 раза. 17 побед на стороне «Барыса», а 25 матчей отошли к бывшим обладателям Кубка Гагарина. Одним из ярких событий в дуэли был четвертьфинал прошлого розыгрыша плей-офф: «Барыс» с Андреем Скабелкой закрыл серию за пять игр.

В 2012 году конкуренты еще раз встречались в плей-офф, но в этот раз «Барыс» упустил путевку в полуфинал со счета 3:1 в серии. В новом розыгрыше регулярного чемпионата команды рядом в турнирной таблице, но шестое и седьмое места, которые занимают соперники, разделяют восемь очков и четыре не сыгранных «Барысом» матча.

Хоккей КХЛ 2020-2021 Неделя 12, 17.11.2020, 16:30 Барыс 1 Металлург Мг 0

Если «Барыс» настроен на серьезный результат в турнире, то матч с «Металлургом» — это неплохой вариант для начала успешной серии. Во-первых, «Барыс» умеет играть против «Металлурга». Во-вторых, российская команда проиграла два выездных матча подряд, уступив «Трактору» (2:1 ОТ) и «Сибири» (3:2).

Несколько цифр последних противостояний «Барыса» с «Металлургом».

— «Барыс» выиграл пять встреч подряд в Магнитогорске с разницей шайб 10:4.

— «Барыс» победил в трех из пяти встреч, которые соперники проводили в Нур-Султане.

— В трех последних домашних победных матчах «Барыс» забивал «Металлургу» по четыре-пять шайб.

— Даррен Диц забил шесть шайб «Металлургу» в очных матчах и стал одним из лучших снайперов среди действующих игроков.

— «Металлург» выиграл восемь встреч у казахстанцев, если победителя не выявляли за 60 минут. У «Барыса» три победы.

— В новом сезоне «Барыс» чаще играл за пределами 60 минут и выиграл половину встреч (четыре из восьми). У «Металлурга» статистика — 3:2.

— В последнем матче команд, который принес победу «Барысу» в серии плей-офф, дублями отметились Антон Сагадеев и Павел Акользин. Еще один гол забил Диц (5:2).

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