Кто следующий на выход. В «Барысе» расстались с казахстанским защитником, которого Михайлис хотел «вернуть» в КХЛ

ХК «Барыс» расстался в ноябре с двумя игроками с казахстанскими паспортами, которые провели в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) больше 150 игр. Если форвард Ярослав Евдокимов уже нашел себе команду, то защитника Кирилла Полохова главный тренер столичной команды Юрий Михайлис рассматривал как игрока для КХЛ. Некоторые моменты трансферной политики — в материале корреспондента Vesti.kz.

Команда Барыс

Оба игрока, которые на двоих отыграли больше 50 матчей в лиге, с новым тренерским штабом еще на лед не выходили. 27-летний нападающий Евдокимов, выступавший за столичный клуб шесть сезонов и отметившийся за это время пятью (3+2) очками, не играл с февраля этого года. Уроженец Челябинска продолжает хоккейную карьеру в ВХЛ — в воронежском «Буране».

С февраля выступал за «Барыс» и 22-летний Полохов. Воспитанник карагандинской школы хоккея сыграл 16 игр в главной команде, набрав четыре (1+3) балла. И если переход Евдокимова можно объяснить желанием хоккеиста больше получать игрового времени, то расставание с Полоховым выглядит странным. Михайлис признавался, что рассчитывает на 191-сантиметрового защитника.

Почему же ситуация изменилась? Скорее всего, планы поменялись после прихода еще одного легионера-защитника Диллона Хетерингтона. Во-первых, новобранец сразу занял место в основном составе. В заявке оставалось три места, но конкуренция по два-три человека на позицию. Во-вторых, защитник вполне мог получить более выгодное предложение из России.

Но момент получился странным. Главный тренер выделял игрока как потенциального исполнителя для основного состава, называя его сильные стороны. А через месяц хоккеист покидает клуб, где провел последние пять лет профессиональной карьеры. А ведь когда-то Полохов забивал СКА, а сейчас он вне «Барыса».

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