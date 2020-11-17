Первая шайба форварда из НХЛ, удаление до конца матча и буллиты. «Барыс» упустил победу над «Металлургом»

Первый период прошел без голов. Самым значимым в нем был момент с удалением казахстанского форварда Егора Петухова, который за удар клюшкой покинул лед до конца матча.

В середине второго периода «Барыс» повел в счете. Свою первую шайбу за казахстанский клуб забросил канадский форвард Фил Варон, реализовав большинство. Ассистировали ему капитан Даррен Диц и Роман Старченко, для которого этот матч стал 600-м в регулярных чемпионатах КХЛ.

Хоккеисты «Металлурга» сравняли счет в самом начале третьего периода, в первой же смене.

Счет 1:1 продержался до конца основного времени. В овертайме команды тоже не смогли выявить сильнейшего. В итоге исход матча решался в серии буллитов, где точнее оказались хоккеисты «Металлурга».

Ворота «Барыса» в этом матче защищал Йони Ортио.