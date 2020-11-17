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17 ноября, источник: Vesti.kz

«Мне сказали — удаления не было». Тренер «Барыса» — об ошибках в матче с «Металлургом» и фоле Петухова

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис после встречи с «Металлургом» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) прокомментировал удаление до конца матча Егора Петухова и высказался об игре своих подопечных, передает корреспондент Vesti.kz.

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Основное время завершилось вничью (1:1), а в буллитной серии сильнее оказались россияне.

— Мы сегодня играли лучше, чем предыдущую игру. Хорошая была и плотная игра. Плотная средняя зона. Были моменты и забить. Забили большинство, хорошо бросили. Где-то начало третьего периода мы проспали. В позиционной атаке неправильно сыграли ребята. В целом я доволен игрой. Был хороший настрой. Самоотдача, дисциплина, но в лотерее нам не повезло немножко. Могли и в овертайме забить, — поделился Михайлис.

— Как прокомментируете удаление Егора Петухова и как это повлияло на матч?

— Скорее всего, удаления там не было. Но я еще, видимо, не смотрел. Мне оператор сказал, что, скорее всего, удаления там не было. Конечно, это повлияло. Егор — это наш джокер. В атаке, где он, отбирают шайбу. Он играет и в меньшинстве. На других ребят упала эта нагрузка. Потеря существенная была.

— Что скажете по накалу страстей в матче?

— Было на грани фола. И где-то провоцировали нас. Были провокации с обеих сторон. Благо, наши ребята терпели и не отвечали на тычки и грубость. Команда подготовилась. Они понимали, что любое удаление чревато.

— Чего не хватает «Барысу» перед матчем с «Авангардом»?

— Будем просить ребят, чтобы играли плотно. Соперник очень быстрый. Все матчи в прошлом сезоне проходили в накале страстей. Будем просить, чтобы играли строго, дисциплинированно и надежно.

Напомним, «Барыс» продолжит домашнюю серию матчем с омским «Авангардом», который состоится 19 ноября. До приезда в Казахстан российская команда обменялась победами с «Амуром» в Хабаровске (1:2 и 3:2). «Авангард» занимает второе место на «Востоке» с 36 очками.

Барыс
1:2Б
0:0, 1:0, 0:1, 0:0
Металлург Мг
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