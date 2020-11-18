Матч КХЛ «Йокерит» — «Куньлунь» отменен из-за случаев заражения коронавирусом у гостей

Встреча должна была пройти в среду в Хельсинки, начало было запланировано на 19:30 мск.

По прибытии в Финляндию несколько представителей «Куньлуня» прошло тестирование, по итогам которого у них был обнаружен коронавирус.

В первой половине ноября «Йокерит» объявлял о заражении в общей сложности 10 представителей команды, была отменена одна игра. 23 октября финский клуб уходил на карантин из-за положительных результатов тестов на коронавирус у четверых представителей команды. Клуб пропустил два домашних матча. В сентябре «Йокерит» после встречи с нижнекамским «Нефтехимиком» также находился на карантине, КХЛ тогда перенесла пять матчей команды.