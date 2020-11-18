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17:11 (мск), источник: ТАСС

Матч КХЛ «Йокерит» — «Куньлунь» отменен из-за случаев заражения коронавирусом у гостей

ТАСС, 18 ноября. Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между хельсинкским «Йокеритом» и пекинским «Куньлунем» отменен из-за случаев заражения коронавирусом у гостей. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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Встреча должна была пройти в среду в Хельсинки, начало было запланировано на 19:30 мск.

Во время загрузки произошла ошибка.

По прибытии в Финляндию несколько представителей «Куньлуня» прошло тестирование, по итогам которого у них был обнаружен коронавирус.

В первой половине ноября «Йокерит» объявлял о заражении в общей сложности 10 представителей команды, была отменена одна игра. 23 октября финский клуб уходил на карантин из-за положительных результатов тестов на коронавирус у четверых представителей команды. Клуб пропустил два домашних матча. В сентябре «Йокерит» после встречи с нижнекамским «Нефтехимиком» также находился на карантине, КХЛ тогда перенесла пять матчей команды.

«Куньлунь» занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 12 очков в 25 матчах. «Йокерит» идет девятым на Западе, имея в активе 23 очка после 19 встреч.

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