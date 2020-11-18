Упереться с «Авангардом», или как «Барыс» может закрепиться в топ-8 в КХЛ
Казахстанская команда продолжает терять очки.
Казахстанская команда продолжает терять очки.
Казахстанский «Барыс» теряет преимущество по потерянным очкам над конкурентами по Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Команда Юрия Михайлиса
После поражения от «Металлурга» казахстанский клуб опустился на восьмое место в Восточной конференции. 25 набранных очков помогают сохранять позицию в топ-8, но конкуренты приблизились на максимально близкую дистанцию. Новосибирская «Сибирь» при равенстве очков обошла дружину Михайлиса по большему количеству побед в основное время.
Последние неудачи помешали хабаровскому «Амуру» (22 очка) и нижегородскому «Торпедо» (24 очка) повторить маневр «Сибири». Причина проста — казахстанский клуб критически мало выигрывает матчи, где получает преимущество в счете. «Барыс» может взять очко в такой игре, но если бы обыгрывал соперника за 60 минут, то уже не вникал бы в турнирные расклады.
Но «Барыс», с его недоработками в игре и проблемами в комплектации еще не готов быть в топ-6. Ошибаются все, и даже лидеры конференций, но команда из Казахстана сейчас не выглядит той силой, которая готова к серьезным испытаниям. Финальный этап борьбы за место в
Казахстанский клуб практически потерял контроль над ситуацией. Или даже не контроль, а «бонус», который получил совсем случайно. Стартовые удачные матчи и удобные соперники закончились, а
«Барыс» загнал себя в такую ситуацию, когда соперники
Как же реабилитироваться? Бросить вызов «Авангарду». Омичи в лидерах конференции, но лучшего раздражителя не найти. Матчи с географическими соседями всегда полны эмоций и борьбы. Если «Барыс» сможет устоять в борьбе с российской командой, то можно подумать о процессе выздоровления. В игре с «Металлургом» были неплохие моменты, а теперь их нужно закрепить. Потенциал на восьмое место есть — осталось его реализовать.
Добавим, что матч «Барыса» с «Авангардом» в