Упереться с «Авангардом», или как «Барыс» может закрепиться в топ-8 в КХЛ

Казахстанский «Барыс» теряет преимущество по потерянным очкам над конкурентами по Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Команда Юрия Михайлиса из-за COVID-19 получила запас по несыгранным матчам, но сейчас может не закрепиться в зоне плей-офф турнира. Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.

После поражения от «Металлурга» казахстанский клуб опустился на восьмое место в Восточной конференции. 25 набранных очков помогают сохранять позицию в топ-8, но конкуренты приблизились на максимально близкую дистанцию. Новосибирская «Сибирь» при равенстве очков обошла дружину Михайлиса по большему количеству побед в основное время.

Команда Барыс

Последние неудачи помешали хабаровскому «Амуру» (22 очка) и нижегородскому «Торпедо» (24 очка) повторить маневр «Сибири». Причина проста — казахстанский клуб критически мало выигрывает матчи, где получает преимущество в счете. «Барыс» может взять очко в такой игре, но если бы обыгрывал соперника за 60 минут, то уже не вникал бы в турнирные расклады.

Но «Барыс», с его недоработками в игре и проблемами в комплектации еще не готов быть в топ-6. Ошибаются все, и даже лидеры конференций, но команда из Казахстана сейчас не выглядит той силой, которая готова к серьезным испытаниям. Финальный этап борьбы за место в плей-офф зависит от того, отпустят ли хватку конкуренты, а не от заслуг «Барыса».

Казахстанский клуб практически потерял контроль над ситуацией. Или даже не контроль, а «бонус», который получил совсем случайно. Стартовые удачные матчи и удобные соперники закончились, а каких-то других доводов уже не находится. После матча с «Йокеритом» «Барыс» как-будто что-то потерял, и даже разгром от «Локомотива» был не таким болезненным.

«Барыс» загнал себя в такую ситуацию, когда соперники вот-вот настигнут, а из-за невзрачной игры от вас могут отвернуться и болельщики. Клуб из Нур-Султана мог и раньше не быть в фаворитах, но показывал такой горячий и неуступчивый хоккей, что результат отходил на второй план. Сейчас, к сожалению, этого нет. Михайлис сам говорит о том, что у игроков неправильный настрой, но встряхнуть их не всегда может.

Как же реабилитироваться? Бросить вызов «Авангарду». Омичи в лидерах конференции, но лучшего раздражителя не найти. Матчи с географическими соседями всегда полны эмоций и борьбы. Если «Барыс» сможет устоять в борьбе с российской командой, то можно подумать о процессе выздоровления. В игре с «Металлургом» были неплохие моменты, а теперь их нужно закрепить. Потенциал на восьмое место есть — осталось его реализовать.