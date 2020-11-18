СуперСтарченко. Как казахстанский форвард «Барыса» обошел Зарипова и приблизился к «долгожителям» КХЛ

34-летний форвард Роман Старченко в матче с «Металлургом» провел свою 600-ю игру в регулярных чемпионатах Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Казахстанский хоккеист проводит за «Барыс» свой 13-й сезон в турнире и может войти не только в клубную историю. Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.

С 600 матчами Старченко уверенно лидирует в клубной иерархии. Ближайшим конкурентом нападающего является защитник Кевин Даллмэн, который остановился на 483 встречи. Из тех, кто в клубе и продолжает карьеру, ближе других подобрался Никита Михайлис (233 матча). Другим кандидатом можно назвать Даррен Дица (182 матча).

Команда Барыс

Лидеры «Барыса» по матчам в регулярных чемпионатах КХЛ.

1. Роман Старченко — 600 игр;

2. Кевин Даллмэн — 483 игры;

3. Роман Савченко — 444 игры;

4. Брэндон Боченски — 412 игр;

5. Дастин Бойд — 394 игры.

Мог войти в топ-5 Талгат Жайлауов, который лишь на один матч уступает Бойду, но нападающий не заявлен в новом сезоне за «Барыс». Среди вратарей вне конкуренции Хенрик Карлссон, ведь за пять сезонов в казахстанской команде он провел 160 встреч.

Лидеры КХЛ по матчам в регулярных чемпионатах.

1. Сергей Мозякин — 659 игр;

2. Евгений Бирюков — 655 игр;

3. Микелис Редлихс — 637 игр;

4. Александр Черников — 633 игры;

5. Михаил Варнаков — 623 игр;

…14. Роман Старченко — 600 игр.

Игра с «Металлургом» помогла казахстанцу обойти Даниса Зарипова с Кристапсом Сотниексом (по 599 игр). Чтобы войти в топ-10 номинации Старченко нужно «отыграть» у конкурентов больше десятка встреч. СуперСтарченко, который все свои встречи с КХЛ провел за «Барыс», вполне по силам покорить и этот барьер.