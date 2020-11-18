Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Трактор
01
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Северсталь
ОТ
43
Хоккей. КХЛ
19.11
Амур
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
19.11
Барыс
Авангард
Хоккей. КХЛ
19.11
Локомотив
Йокерит
Хоккей. КХЛ
19.11
Ак Барс
Торпедо НН
Все события
Фоторепортажи
8ЦСКА проиграл в гостях «Фейенорду» Адвоката
18Легенды «Спартака» и «Динамо» почтили память Бескова
21:52 (мск), источник: ТАСС

СКА проиграл «Трактору» в матче регулярного чемпионата КХЛ

ТАСС, 18 ноября. Санкт-петербургский СКА проиграл челябинскому «Трактору» со счетом 0:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Наверх

Шайбу на 53-й минуте забросил Томаш Гика.

Во время загрузки произошла ошибка.

Для «Трактора» эта победа стала пятой подряд в регулярном чемпионате КХЛ. Челябинская команда прервала победную серию СКА, составлявшую четыре игры.

Во время загрузки произошла ошибка.

В турнирной таблице Западной конференции СКА занимает второе место, набрав в 26 матчах 35 очков. «Трактор» на Востоке лидирует с 40 очками после 28 игр. В следующем матче «Трактор» примет московское «Динамо», а СКА на своем льду сыграет с хабаровским «Амуром». Обе встречи пройдут 22 ноября.

Читайте также
СКА
0:1
0:0, 0:0, 0:1
Трактор
 "Мы уже посчитали, во сколько нам обойдется тестирование. Откуда брать такие деньги?"
"Нам всем вручили по бронзовой медали. Почему не золото, не объяснили"
В сборной Сербии прокомментировали возможность отмены матча с РФ
Нурмагомедов рассказал о следующем шаге
УЕФА присудил техническое поражение Норвегии в Лиге наций
Проехать 700 км и закрыть Роналду. Как стать героем Хорватии
«Выбирать не из кого». Кого набрали в сборную России по биатлону
Где и как играет самый дорогой футболист в истории «Спартака»
Миранчуки и Заболотный вошли в стартовый состав сборной России
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь