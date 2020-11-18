СКА проиграл «Трактору» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Для «Трактора» эта победа стала пятой подряд в регулярном чемпионате КХЛ. Челябинская команда прервала победную серию СКА, составлявшую четыре игры.

В турнирной таблице Западной конференции СКА занимает второе место, набрав в 26 матчах 35 очков. «Трактор» на Востоке лидирует с 40 очками после 28 игр. В следующем матче «Трактор» примет московское «Динамо», а СКА на своем льду сыграет с хабаровским «Амуром». Обе встречи пройдут 22 ноября.