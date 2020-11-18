Знарок мчится к плей-офф! «Спартак» в последнее время не остановить

В нынешнем регулярном чемпионате «Спартак» не критиковал только ленивый, но ведь было за что.
Более того, в одно время даже поползли слухи о возможной отставке с поста главного тренера Олега Знарка. Но в руководстве
И вот
«Здорово, что мы забрали в двух матчах с “Витязем” четыре очка. Турнирная таблица сейчас очень плотная, очки очень нужны. Вторая победа далась сложнее, особенно непростой был второй период. Спасибо Юлиусу Гудачеку, он держал нас в игре, его заслуга в победе большая. Я извинился перед ним, что он не оформил “сухарь”, это моя ошибка была», — говорил один из лидеров
Сергей, кстати, забил и в игре с «Северсталью», отличившись в четвёртой игре подряд. Опытный форвард повторил рекорд «Спартака» в КХЛ, встав в один ряд с Князевым, Дроздецким, Максвеллом, Ружичкой, Радивоевичем, Лещенко и Хохлачёвым. Широков — кандидатура Знарка, поэтому нет ничего удивительного в том, что Сергей так отчаянно бьётся за своего любимого тренера.
Помимо Широкова, за
Но всё дело в том, что череповчане не собирались так просто сдаваться. У гостей разыгрался нападающий Александр Петунин, сперва отличившийся в меньшинстве, а затем и забивший в большинстве. Помимо Петунина, забил в основное время и Капустин. 3:3 — с таким счётом команды подошли к овертайму.
Если у «Северстали» нашёлся хоккеист, оформивший дубль, то почему бы такому же не найтись и у «Спартака»? Нападающий Максим Цыплаков вошёл в чужую зону, после чего мощнейшим броском буквально прошил голкипера череповчан Дмитрия Шугаева. Расстроенный Андрей Разин сразу отправился в раздевалку, а довольный Олег Знарок принялся отбивать кулачки своим помощникам. Было заметно, что у рулевого
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Впереди у «Спартака» тяжелейшая выездная серия из шести игр, конечным пунктом которой станет Дальний Восток. Именно по её итогам мы и поймём запас прочности команды Олега Знарка. Пока же москвичи поднялись на четвёртую строчку в турнирной таблице Западной конференции.
Павел Панышев