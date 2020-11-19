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16:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дубль Зогорны принес «Амуру» победу над «Металлургом» в матче КХЛ

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Хабаровский «Амур» на своей площадке победил в овертайме магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 1:0). В составе хозяев дубль оформил Гинек Зогорна (4-я и 62-я минуты), у гостей отличился Андрей Чибисов (27).

«Амур» в следующем матче 22 ноября сыграет на выезде с петербургским СКА, а «Металлург» в этот же день примет череповецкую «Северсталь».

Амур
2:1ОТ
1:0, 0:1, 0:0
Металлург Мг
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