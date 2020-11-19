«Барыс» пропустил пять шайб от «Авангарда» и потерпел третье поражение подряд в КХЛ

Встреча прошла в Нур-Султане и завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей.

Очень ударно команды выдали первый период в плане результативности. Если омичи трижды огорчили Йони Ортио усилиями Дениса Зернова (5-я минута), Наиля Якупова (9-я) и Алексея Емелина (17-я) то хозяева лишь раз нашли ключи к воротам Игоря Бобкова, когда отличился Якоб Лилья (12-я).

Вторую 20-минутку астанчане провели более сконцентрировано, хоть и позволили Кириллу Е. Семенову (39-я) забить четвертый гол.

В третьем периоде Дмитрий Гурков (46-я) сократил разрыв в счете до двух шайб. Однако спасти матч хозяева не сумели. Более того, Зернов забил пятый гол своей команды, тем самым оформив дубль.

В предыдущих двух домашних играх «Барыс» проиграл минскому «Динамо» (1:4) и магнитогорскому «Металлургу» (1:2, по буллитам).

Несмотря на поражение, казахстанский клуб с 25 очками остался на восьмом месте в Восточной конференции, в которой омичи закрепились на второй позиции, набрав 38 баллов.