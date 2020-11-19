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19 ноября, источник: Vesti.kz

Тренер «Барыса» нашел объяснение третьему поражению подряд в КХЛ

Главный тренер хоккейного клуба «Барыс» Юрий Михайлис прокомментировал неудачную игру с «Авангардом» в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Встреча прошла в Нур-Султане и завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей.

«В первом периоде команда соперника превосходила нас в движении и борьбе. В каких-то моментах у нас была потеря концентрации. Ожидали, что команда соперника будет быстро уходить в контратаку, подключаются третий и четвертый игроки. Второй и третий периоды где-то выровняли ситуацию, желание было исправить ход игры, сравнять счет. В каких-то моментах это получалось, позиционные атаки неплохие были. Но в целом опять пропускали контратаки и получали гол», — приводит слова специалиста пресс-служба клуба.

Отметим, что домашняя серия обернулась для казахстанского клуба тремя поражениями подряд. Ранее «Барыс» проиграл минскому «Динамо» (1:4) и магнитогорскому «Металлургу» (1:2, по буллитам).

Следующую игру подопечные Юрия Михайлиса проведут на выезде против «Салавата Юлаева» 22 ноября.

Барыс
2:5
1:3, 0:1, 1:1
Авангард
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