Тренер «Барыса» нашел объяснение третьему поражению подряд в КХЛ
Главный тренер хоккейного клуба «Барыс» Юрий Михайлис прокомментировал неудачную игру с «Авангардом» в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Главный тренер хоккейного клуба «Барыс» Юрий Михайлис прокомментировал неудачную игру с «Авангардом» в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла в
«В первом периоде команда соперника превосходила нас в движении и борьбе. В
Отметим, что домашняя серия обернулась для казахстанского клуба тремя поражениями подряд. Ранее «Барыс» проиграл минскому «Динамо» (1:4) и магнитогорскому «Металлургу» (1:2, по буллитам).
Следующую игру подопечные Юрия Михайлиса проведут на выезде против «Салавата Юлаева» 22 ноября.