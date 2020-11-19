Тренер «Барыса» нашел объяснение третьему поражению подряд в КХЛ

«В первом периоде команда соперника превосходила нас в движении и борьбе. В каких-то моментах у нас была потеря концентрации. Ожидали, что команда соперника будет быстро уходить в контратаку, подключаются третий и четвертый игроки. Второй и третий периоды где-то выровняли ситуацию, желание было исправить ход игры, сравнять счет. В каких-то моментах это получалось, позиционные атаки неплохие были. Но в целом опять пропускали контратаки и получали гол», — приводит слова специалиста пресс-служба клуба.