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22:12 (мск), источник: ТАСС

Крикунов сравнялся с Юрзиновым и делит второе место по победам на посту тренера «Динамо»

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Московское «Динамо» обыграло дома со счетом 6:1 одноименный рижский клуб в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ВТБ-Арене» в Москве в присутствии 1 515 зрителей.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Счет в составе победителей открыл Вадим Шипачев (8-я минута), хет-триком отметился Дмитрий Яшкин (11, 32, 45), еще две шайбы на счету Андрея Миронова (45) и Егора Брызгалова (47). У рижан гол в активе Зака Митчелла (29).

Команда
ХК Динамо

Отдавший результативную передачу Юусо Хиетанен набрал 144-е очко и стал лучшим бомбардиром среди защитников в истории московского «Динамо». По этому показателю он опередил Сергея Вышедкевича (143). Яшкин преодолел отметку в 50 голов за команду (51).

Для главного тренера бело-голубых Владимира Крикунова этот выигранный матч стал 204-м на посту «Динамо». Он сравнялся с Владимиром Юрзионвым и уступает лишь Аркадию Чернышеву (536). Шипачев вышел на третье место по количеству игр в составе капитана команды (91) — выше него в списке только Илья Никулин (133) и Юрий Бабенко (239).

Московский клуб после 26 игр с 32 очками располагается на четвертой строчке таблицы Западной конференции, опередив «Динамо» из Минска. Белорусский клуб в четверг выиграл в овертайме у «Сочи» (3:2). Рижане с 10 баллами в 24 играх замыкают таблицу Запада. В следующем матче москвичи 22 ноября сыграют на выезде с челябинским «Трактором», рижане днем ранее встретятся на выезде с ярославским «Локомотивом».

КХЛ

В других матчах игрового дня хабаровский «Амур» обыграл дома в овертайме магнитогорский «Металлург» (2:1), омский «Авангард» в гостях был сильнее «Барыса» из Нур-Султана (5:2), «Локомотив» проиграл дома хельсинкскому «Йокериту» (1:4), лидер Западной конференции ЦСКА обыграл на везде нижнекамский «Нефтехимик» (4:2). Казанский «Ак Барс» и нижегородское «Торпедо» в очном матче забросили 12 шайб, а нападающий хозяев Виктор Тихонов отметился хет-триком, победа в матче осталась за казанцами (7:5).

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