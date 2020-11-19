Крикунов сравнялся с Юрзиновым и делит второе место по победам на посту тренера «Динамо»

Счет в составе победителей открыл Вадим Шипачев (8-я минута), хет-триком отметился Дмитрий Яшкин (11, 32, 45), еще две шайбы на счету Андрея Миронова (45) и Егора Брызгалова (47). У рижан гол в активе Зака Митчелла (29).

Команда ХК Динамо

Отдавший результативную передачу Юусо Хиетанен набрал 144-е очко и стал лучшим бомбардиром среди защитников в истории московского «Динамо». По этому показателю он опередил Сергея Вышедкевича (143). Яшкин преодолел отметку в 50 голов за команду (51).

Для главного тренера бело-голубых Владимира Крикунова этот выигранный матч стал 204-м на посту «Динамо». Он сравнялся с Владимиром Юрзионвым и уступает лишь Аркадию Чернышеву (536). Шипачев вышел на третье место по количеству игр в составе капитана команды (91) — выше него в списке только Илья Никулин (133) и Юрий Бабенко (239).

Московский клуб после 26 игр с 32 очками располагается на четвертой строчке таблицы Западной конференции, опередив «Динамо» из Минска. Белорусский клуб в четверг выиграл в овертайме у «Сочи» (3:2). Рижане с 10 баллами в 24 играх замыкают таблицу Запада. В следующем матче москвичи 22 ноября сыграют на выезде с челябинским «Трактором», рижане днем ранее встретятся на выезде с ярославским «Локомотивом».

КХЛ Все о турнире