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20:28 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» прервал серию из пяти побед в КХЛ, уступив «Салавату Юлаеву»

ТАСС, 20 ноября. Московский «Спартак» проиграл на выезде в серии буллитов со счетом 1:2 уфимскому «Салавату Юлаеву» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе хозяев шайбу забросил Сакари Маннинен (35-я минута), у гостей отличился Анатолий Никонцев (22). Победный буллит реализовал Маркус Гранлунд.

Московский клуб прервал серию из пяти побед, команда в десятый раз в сезоне сыграла вничью в основное время. Клуб занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 32 очка в 27 матчах. Уфимская команда идет пятой на Востоке, имея в активе 36 очков в 29 играх.

КХЛ

В следующем матче подопечные Олега Знарка 22 ноября на выезде сыграют с нижнекамским «Нефтехимиком», «Салават Юлаев» в этот же день примет «Барыс» из Нур-Султана.

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2:1Б
0:0, 1:1, 0:0, 0:0
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