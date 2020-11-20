«Спартак» прервал серию из пяти побед в КХЛ, уступив «Салавату Юлаеву»

В составе хозяев шайбу забросил Сакари Маннинен (35-я минута), у гостей отличился Анатолий Никонцев (22). Победный буллит реализовал Маркус Гранлунд.
Московский клуб прервал серию из пяти побед, команда в десятый раз в сезоне сыграла вничью в основное время. Клуб занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 32 очка в 27 матчах. Уфимская команда идет пятой на Востоке, имея в активе 36 очков в 29 играх.
В следующем матче подопечные Олега Знарка 22 ноября на выезде сыграют с нижнекамским «Нефтехимиком», «Салават Юлаев» в этот же день примет «Барыс» из Нур-Султана.