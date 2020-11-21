«Барыс» назвал состав на гостевые матчи КХЛ против «Салавата Юлаева» и СКА

Тренерский штаб «Барыса» обнародовал список игроков, которые отправляются в очередное выездное турне, сообщается на сайте клуба.

Команда Барыс

Столичная команда проведет два гостевых матча в рамках регулярного чемпионата КХЛ — в Уфе и Санкт-Петербурге.

Вратари: Денис Каратаев, Хенрик Карлссон, Йони Ортио;.

Защитники: Тамирлан Гайтамиров, Даррен Диц, Леонид Метальников, Алексей Маклюков, Виктор Сведберг, Диллон Хетерингтон, Егор Шалапов;.

Нападающие: Павел Акользин, Алихан Асетов, Фил Варон, Линус Виделль, Кертис Волк, Дмитрий Гренц, Якоб Лилья, Никита Михайлис, Максим Мусоров, Кирилл Панюков, Егор Петухов, Антон Сагадеев, Роман Старченко, Мэтт Фрэттин, Аркадий Шестаков.