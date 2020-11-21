«Торпедо» по буллитам победило «Автомобилист» в матче КХЛ

Встреча, прошедшая в субботу в Екатеринбурге, завершилась со счетом 3:2 (0:0, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу нижегородцев. В составе «Автомобилиста» шайбы забросили Питер Холланд (34-я минута) и Анатолий Голышев (55). У «Торпедо» отличились Зият Пайгин (23) и Энди Миле (25). В серии буллитов победу гостям принес Антон Шенфельд.