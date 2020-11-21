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17:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Торпедо» по буллитам победило «Автомобилист» в матче КХЛ

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Нижегородское «Торпедо» в серии буллитов одержало победу над екатеринбургским «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в субботу в Екатеринбурге, завершилась со счетом 3:2 (0:0, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу нижегородцев. В составе «Автомобилиста» шайбы забросили Питер Холланд (34-я минута) и Анатолий Голышев (55). У «Торпедо» отличились Зият Пайгин (23) и Энди Миле (25). В серии буллитов победу гостям принес Антон Шенфельд.

Во вторник команды сыграют между собой в Нижнем Новгороде.

Автомобилист
2:3Б
0:0, 1:2, 1:0, 0:0
Торпедо НН
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