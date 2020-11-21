Драка на тренировке команды КХЛ закончилась переломом челюсти канадского защитника

По сообщению Telegram-канала «Арена Бреда» у канадского игрока обороны в результате нокаутирующего удара сломана челюсть. Оба игрока не поехали на выезд: игрок первой пары обороны Блэкер — из-за травмы, Клещенко — по дисциплинарной причине.

По данным «СЭ», в «Барысе» команда поделена на две группировки — североамериканцев и русскоговорящих казахстанцев.

29-летний Блэкер выступает за «Барыс» с сезона-2018/19. До этого он провел год в составе «Куньлуня». Также Блэкер выступает за сборную Казахстана.