Форвард «Магнитки» Прохоркин опроверг драку с Гольцем: Я — не идиот, чтобы драться с тренером

— Вы что, смеетесь, — эмоционально отреагировал на вопрос Прохоркин. — Если бы была драка, завтра на игре у кого-то бы были побои. Эта информация — обман. Никаких драк ни у меня, ни у ребят не было. Если хотите, можете сами спросить у Гольца. Александр — неконфликтный человек. А я — не идиот, чтобы драться с тренером.