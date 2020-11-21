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20:21 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Форвард «Магнитки» Прохоркин опроверг драку с Гольцем: Я — не идиот, чтобы драться с тренером

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Николай Прохоркин опроверг информацию о том, что он подрался в самолете с ассистентом главного тренера Александром Гольцем.

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— Вы что, смеетесь, — эмоционально отреагировал на вопрос Прохоркин. — Если бы была драка, завтра на игре у кого-то бы были побои. Эта информация — обман. Никаких драк ни у меня, ни у ребят не было. Если хотите, можете сами спросить у Гольца. Александр — неконфликтный человек. А я — не идиот, чтобы драться с тренером.

По данным «СЭ», конфликт произошел у нападающего Сергея Плотникова с представителем персонала команды. Однако до рукоприкладства дело не дошло.

Ранее издание Sport24 сообщило о драке Прохоркина с ассистентом главного тренера Александром Гольцем. (Алексей Шевченко).

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