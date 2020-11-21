«Локомотив» прервал серию из трех поражений, обыграв рижское «Динамо»
«Локомотив» обыграл рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в Ярославле и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев площадки.
«Локомотив» обыграл рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в Ярославле и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев площадки.
В составе «Локо» шайбы забрасывали Антон Ландер, Павел Кудрявцев и Егор Коршков. За рижан отметился Глеб Зырянов.
«Локомотив» прервал неудачную серию из трех поражений и занимает 3-е место в таблице Западной конференции, Рига идет последней на Западе.