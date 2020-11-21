Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
ЦСКА
15
Хоккей. КХЛ
17:00
Куньлунь
Ак Барс
25
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
Динамо Р
31
Хоккей. КХЛ
17:00
Йокерит
Сочи
30
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист
Торпедо НН
Б
23
Хоккей. КХЛ
20.11
Витязь
Северсталь
41
Все события
Фоторепортажи
11Сборная России впервые в истории проиграла Турции
10«Динамо» разгромило «Локомотив» в дерби
20:30 (мск), источник: Sport24

«Локомотив» прервал серию из трех поражений, обыграв рижское «Динамо»

«Локомотив» обыграл рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в Ярославле и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев площадки.

Наверх

В составе «Локо» шайбы забрасывали Антон Ландер, Павел Кудрявцев и Егор Коршков. За рижан отметился Глеб Зырянов.

«Локомотив» прервал неудачную серию из трех поражений и занимает 3-е место в таблице Западной конференции, Рига идет последней на Западе.

Локомотив
3:1
0:0, 2:0, 1:1
Динамо Р
 Модель Playboy смотрит видео Дзюбы и комментирует
«Попа у меня сочная». Жена хоккеиста Тихонова призналась, что страдала анорексией
Глава UFC назвал возможных соперников для Хабиба Нурмагомедова
Судья убил «Зенит» в Грозном, назначив очень странный пенальти
«Краснодар» победил и прервал трехматчевую серию поражений в РПЛ
«Челси» победил в матче АПЛ и вышел на первое место
Синицина и Кацалапов победили на этапе Гран-при в Москве
Смотри все матчи чемпионата Испании в прямом эфире (видео)
«Тоттенхэм» играет с «Манчестер Сити» (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь