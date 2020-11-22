«Блэкер сам спровоцировал драку». Агент Клещенко — об инциденте на тренировке «Барыса»
В результате у натурализованного канадца сломана челюсть.
В результате у натурализованного канадца сломана челюсть.
Агент Вячеслав Борисов, с нынешнего сезона представляющий интересы защитника «Барыса» Никиты Клещенко, прокомментировал «Шайба.kz» инцидент на тренировке команды, где его клиент сломал челюсть Джесси Блэкеру.
«Из-за негативных результатов в последних матчах все в команде на эмоциях и очень напряжены. Это не первый подобный случай. Такое иногда происходит в НХЛ и КХЛ. К сожалению, видео не показывает всей картины полностью. Там не видно,
Напомним, защитники «Барыса» Джесси Блэкер и Никита Клещенко подрались на тренировке. Инцидент произошел перед вылетом команды в Уфу на гостевую серию. У Блэкера в результате потасовки сломана челюсть. Оба игрока на выезд не поехали.
Сегодня, 22 ноября, «Барыс» на выезде сыграет с «Салаватом Юлаевым», а 24-го — с питерским СКА.