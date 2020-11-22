В «Барысе» русский сломал челюсть канадцу, а из-за драки в «Магнитке» чуть не посадили самолет. Что творится в КХЛ?

Считается, что осень, как и весна, опасное время для людей с психическими заболеваниями. Но даже хоккеисты, как выясняется, могут «слететь с катушек». Особенно когда позади два месяца чемпионата с сумасшедшим графиком, а вокруг бушует коронавирус. Для того, чтобы внутри коллектива вспыхнул пожар, иногда достаточно просто поднести спичку. Например, проиграть два-три матча. Вот и в двух клубах КХЛ на днях произошли резонансные конфликты: один ярче другого.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--0df217b1b75f541259ce" data-vnd="0df217b1b75f541259ce" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=0df217b1b75f541259ce" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Для начала в прессу попало видео с тренировки «Барыса», на котором видно, как дерутся партнеры по команде. Как выяснилось позже, это Джесси Блэкер попал под каток, то есть под стокилограммового Никиту Клещенко. Результатом непродолжительной драки стала сломанная челюсть канадского защитника. Как позже расскажет агент Клещенко, потасовку спровоцировал Блэкер, а Никита чуть позже позвонил одноклубнику и извинился. Верить ли заинтересованному лицу, коим является любой агент? Решайте сами.

Команда Барыс

На этом можно было поставить точку, если бы не слухи о том, что в «Барысе» планируют разорвать контракт с Клещенко. Он, как и Блэкер, не поехал с командой на выезд. Но если у канадца объективная причина, травма, то к натурализованному россиянину применили дисциплинарные санкции. Значит ли это, что в руководстве «Барыса» встали на сторону канадца? И не является ли это сигналом того, что, выбирая между игроками сборной и североамериканцами, в столице Казахстана отдают предпочтение вторым? Подобный перекос можно было наблюдать и в селекции «Барыса». Теперь этот вектор становится еще более отчетливым. И это как минимум странно.

Похожая ситуация произошла три года назад в Екатеринбурге. Тогда на тренировке «Автомобилиста» Николай Тимашов жестко сыграл против Тэйлора Бека, в результате чего завязалась драка. Победителем из нее вышел российский защитник, сломавший канадцу орбитальную кость. Бек выбыл на месяц, но восстановившись после травмы, за «Автомобилист» больше не сыграл. Легионера обменяли в «Куньлунь», а Тимашов продолжил играть за уральскую команду. Но главное, чем запомнился тот конфликт, это оперативной и довольно честной реакцией руководства «Автомобилиста». В Екатеринбурге все признали, дав эпизоду весьма трезвую оценку. И это притом, что видеоподтвреждений драки Тимашов-Бэк не было.

В «Барысе» сломанную челюсть своего игрока пока никак не комментируют. Тогда как в магнитогорском «Металлурге» пошли дальше и полностью отрицают, что на борту рейса Хабаровск — Магнитогорск произошел хоть какой-то конфликт.

Вопреки словам вице-президента уральцев Сергея Ласькова, сразу несколько источников уверяют: на борту чартера «Магнитки» вспыхнула сначала словесная перепалка, а затем и потасовка. Можно ли ее считать дракой? Вопрос риторический. Челюсть никто никому не ломал, но градус конфликта оказался настолько велик, что пилоты всерьез рассматривали вероятность досрочной посадки самолета. Инцидент произошел в тот момент, когда борт с игроками, тренерами и персоналом «Металлурга» пролетал примерно над Красноярском.

Команда Металлург Мг

Так кто же устроил драку в самолете? Инициаторами разборок выступили Николай Прохоркин и Сергей Плотников. Друзья, бывшие партнеры по СКА и, по сути, главные звезды нынешней «Магнитки». После поражения от «Амура» они начали предъявлять партнерам претензии за слабую игру. Причем, что интересно, единственную шайбу «Металлурга» в Хабаровске организовали не они, а Андрей Чибисов с Сергеем Мозякиным. Из словесной перепалки все довольно быстро перетекло в рукоприкладство. И вот тут показания расходятся. По одной версии Прохоркин подрался с ассистентом главного тренера Александром Гольцем. По другой Гольц вмешался в конфликт между Николаем и кем-то из персонала команды, пытаясь их разнять. Прохоркин, по нашим данным, за свое поведение в итоге извинился.

Как бы то ни было, ситуация не самая здоровая. Еще с лета из Магнитогорска доносились разговоры, будто Прохоркин с Плотниковым держатся несколько обособленно. Они не стали в полной мере частью коллектива и, по мнению некоторых игроков «Металлурга», ставили себя выше остальных. Вот и в том самом самолете их риторика была схожая: «у нас есть Кубки Гагарина, а у вас?». На такой аргумент мог ответить не только Сергей Мозякин, но и Илья Воробьев, у которых эти самых кубков по два. Но что многолетний лидер «сталеваров», что главный тренер от конфликта самоустранились. Что тоже не выглядит лучшим решением. Очевидно, что климат в коллективе «Металлурга» не самый благоприятный, а Воробьев, кажется, не особо контролирует происходящее.

Драки не только на льду, но и внутри коллектива не такое уж редкое для хоккея явление. Николай Лемтюгов как-то раз поставил фингал Игорю Ожиганову за систематические опоздания на собрания в «Сибири». Дмитрий Юшкевич в бытность работы тренером «Югры» дрался со своим начальником Андреем Бельмачом прямо в самолете. Подобные истории то и дело проникают наружу, вопрос лишь в том, как на них реагировать.

Вадим Краснослободцев, немало лет отыгравший в форме «Барыса», предлагает выгнать того, кто… слил видео драки. Мнение, прямо скажем, оригинальное, но вполне укладывающееся в главный постулат любой спортивной команды: «то, что случилось в раздевалке, должно оставаться в раздевалке». Даже если в роли раздевалки выступает салон самолета. А если конфликт выходит наружу, значит это кому-нибудь выгодно.