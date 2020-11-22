«Гнать нужно его». Вадим Краснослободцев высказался о драке на тренировке «Барыса»

Экс-форвард «Барыса» Вадим Краснослободцев, отыгравший в столичном клубе семь сезонов, высказался об инциденте на тренировке команды, когда Никита Клещенко сломал челюсть Джесси Блэкеру, сообщает «Шайба.kz».

Команда Барыс

«Конкуренция — это, конечно, хорошо, но лучше играть в хоккей. Пресс, как обычно, топит “Барыс”. Гнать нужно того, кто слил видео. Именно этот факт показывает разобщенность в коллективе», — написал хоккеист.

Отвечая на вопрос: «А если скрывать такие факты, разобщенность исчезла бы?», Вадим Краснослободцев заявил: «Игра команды все наглядно демонстрирует. Вскрытие таких фактов только усугубляет имидж клуба. Главное — не забывать, что “Барыс” представляет всю страну Казахстан».

Напомним, защитники «Барыса» Джесси Блэкер и Никита Клещенко подрались на тренировке. Инцидент произошел перед вылетом команды в Уфу на гостевую серию. У Блэкера в результате потасовки сломана челюсть. Оба игрока на выезд не отправились.