Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
СКА
Амур
11
Хоккей. КХЛ
3-й период
Нефтехимик
Спартак
42
Хоккей. КХЛ
15:00
Металлург Мг
Северсталь
14
Хоккей. КХЛ
15:00
Трактор
ХК Динамо
25
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
Барыс
41
Хоккей. КХЛ
23.11
Куньлунь
Динамо Р
Все события
Фоторепортажи
10«Зенит» упустил победу над «Лацио»
8ЦСКА проиграл в гостях «Фейенорду» Адвоката
11:47 (мск), источник: Vesti.kz

«Гнать нужно его». Вадим Краснослободцев высказался о драке на тренировке «Барыса»

Никита Клещенко сломал челюсть Джесси Блэкеру.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Экс-форвард «Барыса» Вадим Краснослободцев, отыгравший в столичном клубе семь сезонов, высказался об инциденте на тренировке команды, когда Никита Клещенко сломал челюсть Джесси Блэкеру, сообщает «Шайба.kz».

Команда
Барыс

«Конкуренция — это, конечно, хорошо, но лучше играть в хоккей. Пресс, как обычно, топит “Барыс”. Гнать нужно того, кто слил видео. Именно этот факт показывает разобщенность в коллективе», — написал хоккеист.

Отвечая на вопрос: «А если скрывать такие факты, разобщенность исчезла бы?», Вадим Краснослободцев заявил: «Игра команды все наглядно демонстрирует. Вскрытие таких фактов только усугубляет имидж клуба. Главное — не забывать, что “Барыс” представляет всю страну Казахстан».

Напомним, защитники «Барыса» Джесси Блэкер и Никита Клещенко подрались на тренировке. Инцидент произошел перед вылетом команды в Уфу на гостевую серию. У Блэкера в результате потасовки сломана челюсть. Оба игрока на выезд не отправились.

Сегодня, 22 ноября, «Барыс» в гостях сыграет с «Салаватом Юлаевым», а 24-го — с питерским СКА.

Читайте также
"Беерсхот" Вороговского обыграл самый титулованный клуб Бельгии
ЦСКА сыграл вничью и вернулся на первое место в таблице РПЛ
«Ротор» впервые в сезоне не проиграл в домашнем матче РПЛ
Sky Sports: «Манчестер Сити» отказался от планов купить Месси
В Испании утверждают, что Денис Черышев хочет вернуться в Россию
Россиянина отстранили от игр в США за отказ встать на колено
Смотри все матчи чемпионата Италии в прямом эфире (видео)
«Рубин» принимает «Ростов» в чемпионате России (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь