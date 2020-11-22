Разборки и драки внутри клубов КХЛ: причины и возможные последствия
Обзор дня Алексея Шевченко.
Обзор дня Алексея Шевченко.
На тренировке «Барыса» подрались Никита Клещенко и Джесси Блэкер. По итогам стычки у иностранного защитника сломана челюсть, а Никита отправился в
А вот реакции руководства «Барыса» не последовало. Обещано, что тренер ответит на вопросы после игры регулярного чемпионата КХЛ. Но причина известна. Клещенко же не просто прыгнул на Блэкера, а среагировал на грязный тычок партнера. Мог бы ответить менее жестко, но обстановка в клубе накалилась до предела. Уже давно хоккеисты клуба, не говорящие на русском языке, ведут себя ужасно. Мало того что они показывают нужный уровень крайне редко, но их никогда не ругают за отвратительную игру. Более того, на собраниях они в открытую перекладывают вину за ошибки на других, и все это при полном попустительстве главного тренера.
Вынужден признать, что Юрий Михайлис не просто не контролирует обстановку, а встает на сторону иностранцев, хотя делать этого ни в коем случае нельзя. Драка с таким ужасным результатом произошла именно по его вине. Один из менеджеров КХЛ написал мне: «Потасовки случаются, плохо то, что появилось видео». Отчасти я с ним согласен. Мало ли что в коллективе происходит. Но в этот раз появление видео должно привлечь внимание менеджеров клуба к проблеме. Так долго продолжаться не может, да и ни к чему хорошему не приведет.
Днем стало известно и о конфликте в другом клубе.
Но повод для срывов есть. В восьми играх до этого команда только один раз победила в основное время, один раз победила в серии буллитов и потерпела шесть поражений, хотя и взяла три очка. И тут еще эта история. В понедельник у нас запланировано интервью с Ильей Воробьевым, и если он его не отменит, то все важные вопросы будут заданы (а если отменит — тогда все действительно плохо).
Проблемы команды понятны. Много ребят заболели прямо во время сезона, а потом очень непросто приводить всех в единую форму, легионеры вообще поплыли, хотя на них была большая надежда. Неудачи расстраивают, и все это очень сильно нервирует. Но, знаете, как и в случае с «Барысом», нет худа без добра. Было бы страшней, если все спокойно принимали поражения, ходили на тренировки, как будто ничего не случилось. Вон в «Куньлуне» иногда кажется, что хорошая игра нужна только главному тренеру Алексею Ковалеву, а хоккеистам и так хорошо. Может быть, эта история заставит игроков магнитогорского клуба сосредоточиться и вернуть тот хоккей, который позволил им одержать шесть побед подряд, причем красивых побед.
Несколько раз за сезон появляется слух, что нападающий Сергей Шумаков требует обмена из «Авангарда». Даже называют команды, в которые бы он хотел перейти. Теперь
Но самая главная беда в том, что в сложные периоды главный тренер Боб Хартли не поддерживает хоккеиста, а наоборот, прибивает его морально, уничтожает, практически издевается, не давая возможности прийти в себя. Он режет смены, выпускает в плохих ситуациях и требует то силовой борьбы, то исключительно работы в обороне. Сергей из тех спортсменов, которым в трудный период нужна максимальная поддержка, но в «Авангарде» он ее не получает. Понятно желание быстрее собрать вещи и больше не появляться в раздевалке. Правда, через
Алексей Шевченко