Как работает в КХЛ потолок зарплат? У игроков меньше денег, но конкуренция не выросла
Но иначе и быть не могло.
Но иначе и быть не могло.
Перед нынешним сезоном КХЛ лига решилась на главную реформу в своей пока ещё короткой истории — ввела жёсткий потолок зарплат в 900 млн рублей. Отныне все команды вынуждены были запихивать контракты своих хоккеистов под эту кепку, а главные олигархи потеряли возможность заманивать в свои ряды лучших игроков баснословными зарплатами.
Какого выхлопа мы ожидали от введение потолка? Первое — команды должны были перестать переплачивать хоккеистам, причём не только лидерам, но игрокам нижних звеньев. Второе — топовые игроки должны были рассредоточиться по как можно большему количеству команд. Третье — в КХЛ должна была вырасти реальная конкуренция между клубами.
Сейчас в сезоне-2020/2021 прошла почти половина регулярного чемпионата — самое время подвести первые итоги. Работает ли потолок зарплат? Давайте разберёмся по каждому пункту отдельно.
Если говорить общо, то — безусловно перестали. Ещё в межсезонье мы с интересом наблюдали, как самые богатые клубы КХЛ пытаются сжать свои раздутые платёжки. СКА избавился от целого легиона ставших ненужными миллионеров —
Богачи потеряли возможность козырять тугим кошельком и стали думать о соотношении «цена-качество». В результате в лиге установились
Вот как выглядел топ-10 зарплат в КХЛ ещё в начале прошлого сезона.
Игрок (Клуб) Зарплата
Сергей Мозякин («Металлург») 180 млн
Найджел Доус («Автомобилист») 150 млн
Данис Зарипов («Ак Барс») 130 млн
Виктор Антипин («Металлург») 125 млн
Линус Умарк («Салават Юлаев») 120 млн
Максим Шалунов (ЦСКА) 120 млн
Вадим Шипачёв («Динамо» М) 120 млн
Михаил Григоренко (ЦСКА) 110 млн
Джастин Азеведу («Ак Барс») 105 млн
Павел Дацюк («Автомобилист») 100 млн
И вот как он выглядит сейчас.
Игрок (Клуб) Зарплата
Вадим Шипачёв («Динамо» М) 120 млн
Дмитрий Яшкин («Динамо» М) 95 млн
Якуб Коварж («Автомобилист») 90 млн
Теэму Хартикайнен («Салават Юлаев) 90 млн
Джастин Азеведу («Ак Барс») 85 млн
Антон Ландер («Локомотив») 85 млн
Филип Ларсен («Салават Юлаев») 80 млн
Юха Метсола («Салават Юлаев») 80 млн
Даррен Диц («Барыс») 75 млн
Алексей Марченко («Локомотив») 75 млн
Андре Петерссон («Локомотив») 75 млн
Владимир Ткачёв («Локомотив») 75 млн
Ларс Юханссон (ЦСКА) 75 млн.
Мы видим, что значительно упали суммы контрактов (больше 100 млн зарабатывает только один человек), кроме того — в числе самых высокооплачиваемых хоккеистов только реальные лидеры своих команд. Топовые вратари (спорно по отношению к Юханссону, но перед сезоном швед выглядел безальтернативным первым номером в ЦСКА), лучшие атакующие защитники и самые результативные форварды. Немного придраться можно к зарплатам в «Локомотиве» — Ландер, Марченко, Ткачёв вряд ли бы получили такие деньги в других командах. Но у ярославцев оказалось больше свободных денег на игроков с именем потому, что костяк «Локомотива» составляет доморощенная молодёжь — либо игроки, моложе 21 года (их зарплаты выводятся
Голкипер Игорь Бобков зарабатывает в «Авангарде» 50 млн, хотя в нынешнем сезоне имеет ярко выраженный статус бэкапа.
Но Москва не сразу строилась. Главное, что КХЛ точно находится на правильном пути в плане сокращения зарплат игроков. Хоккеисты умеряют свои аппетиты, а менеджеры клубов учатся анализировать каждый возможный трансфер, а не тупо закидывать известных или титулованных хоккеистов деньгами.
Сразу оговоримся, что глобального расселения звёзд лиги по всем командам турнира никто и не ждал. Было понятно, что хоккеисты с именем и амбициями не поедут в условные «Нефтехимик» или рижское «Динамо», да эти команды и не в состоянии потянуть даже значительно урезанные контракты лучших игроков КХЛ.
В первый год работы жёсткого потолка следовало предполагать локальное распределение звёзд между большими командами, и тут мы можем увидеть позитивные примеры. Сергей Толчинский уехал из ротации ЦСКА в «Авангард» и вышел на качественно новый уровень. Карпов и Плотников не были ведущими хоккеистами СКА, но в «Магнитке» оба являются безусловными лидерами команды. Сергей Калинин в ЦСКА играл в нижних звеньях, а в «Тракторе» вспомнил, что может успешно выступать в топ-6. Йори Лехтеря в
Всё это заслуга потолка зарплат.
Однако добавим негатива. СКА даже в условиях жёсткого потолка зарплат умудрился заново собрать гигантскую скамейку, на которой «тухнет» много интересных ребят. Александр Самонов — третий вратарь СКА, Артём
Повторюсь, ждать отъезда звёзд в средние команды было наивно. Единственным примером
Впрочем, скромным командам хоть и
Снижение зарплат хоккеистов и адекватное распределение игроков по клубам — это здорово. Но главная цель потолка зарплат — создание реальной конкуренции в лиге. И в этом аспекте КХЛ пока точно не прибавила. Аутсайдеры и фавориты турнира выделяются довольно чётко, грядущий
Посмотрите в турнирную таблицу. На Западе первые строчки, как и в былые годы, оккупировали СКА и ЦСКА, причём московские «армейцы» снова держат конкурентов на приличной дистанции.
К середине регулярки в КХЛ уже можно назвать большую часть участников плей-офф: на Западе «отклеились» рижское «Динамо» и ХК «Сочи», на Востоке нет шансов у «Нефтехимика» и «Куньлуня». В конце регулярки борьба пойдёт за одну, максимум две путёвки в кубковый этап сезона.
На сегодняшний момент КХЛ не стала конкурентнее в глобальном смысле. Но можно ли было этого ждать? Можно ли было предполагать, что всё вдруг перемешается, как по взмаху волшебной палочки? Конечно, нет. И так будет до тех пор, пока в лиге будут оставаться команды,
Но это реальность, которую диктует вся система хоккея в России, и её не поменять одной реформой. На результат введения жёсткого потолка не нужно смотреть слишком глобально, потому что можно сильно разочароваться, ведь «Амур» всё равно не выиграет Кубок Гагарина, а пиковый Шипачёв не перейдёт в «Сибирь». В нашем хоккее, где крупные спонсоры финансируют не лигу, а клубы, а о самоокупаемости не может идти и речи, коренные сдвиги в принципе невозможны.
Но нужно уметь видеть хорошее в мелочах. Посмотрите, например, какую классную команду построил Андрей Разин в Череповце. Как грамотно работают в нынешнем сезоне в Минске. Прорыв «Трактора» тоже можно назвать результатом потолка зарплат. Ведь в СКА, возможно, не стали бы отказываться от Анвара Гатиятулина, если бы не кардинальная смена вектора клуба, вызванная, в том числе, и приближением реформы.
Подобные частности делают КХЛ зрелищнее и интереснее. Да, круг фаворитов очерчен, как и прежде, итоговый результат вряд ли удивит, однако сам процесс уже доставляет больше удовольствия.
Лев Лукин