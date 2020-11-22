Как работает в КХЛ потолок зарплат? У игроков меньше денег, но конкуренция не выросла

Перед нынешним сезоном КХЛ лига решилась на главную реформу в своей пока ещё короткой истории — ввела жёсткий потолок зарплат в 900 млн рублей. Отныне все команды вынуждены были запихивать контракты своих хоккеистов под эту кепку, а главные олигархи потеряли возможность заманивать в свои ряды лучших игроков баснословными зарплатами.

Какого выхлопа мы ожидали от введение потолка? Первое — команды должны были перестать переплачивать хоккеистам, причём не только лидерам, но игрокам нижних звеньев. Второе — топовые игроки должны были рассредоточиться по как можно большему количеству команд. Третье — в КХЛ должна была вырасти реальная конкуренция между клубами.



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Сейчас в сезоне-2020/2021 прошла почти половина регулярного чемпионата — самое время подвести первые итоги. Работает ли потолок зарплат? Давайте разберёмся по каждому пункту отдельно.

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Игрокам перестали переплачивать?

Если говорить общо, то — безусловно перестали. Ещё в межсезонье мы с интересом наблюдали, как самые богатые клубы КХЛ пытаются сжать свои раздутые платёжки. СКА избавился от целого легиона ставших ненужными миллионеров — кого-то пришлось выгнать из команды (Плотников, Карпов, Якупов), кто-то пошёл на серьёзные сокращения зарплаты (Хафизулин). ЦСКА потерял Калинина и Секача, «Авангард» вынужден был расстаться с Беком и Андригетто, «Магнитка» произвела масштабную зачистку своей ведомости.

Богачи потеряли возможность козырять тугим кошельком и стали думать о соотношении «цена-качество». В результате в лиге установились более-менее адекватные зарплаты хоккеистов, а команды, которые не смогли обойтись без высокооплачиваемых звёзд, заплатили за эту роскошь разбалансировкой состава. Самый яркий пример — московское «Динамо», отчасти с этой проблемой столкнулся и «Салават Юлаев».

Главный итог введения потолка зарплат в этом контексте — в КХЛ не осталось игроков с заоблачным, незаслуженным окладом. В списке самых богатых хоккеистов лиги не найти ветеранов Мозякина, Дацюка и Зарипова, посредственного форварда Кулёмина или ничем особо не выделяющегося защитника Антипина.

Вот как выглядел топ-10 зарплат в КХЛ ещё в начале прошлого сезона.

Игрок (Клуб) Зарплата



Сергей Мозякин («Металлург») 180 млн

Найджел Доус («Автомобилист») 150 млн

Данис Зарипов («Ак Барс») 130 млн

Виктор Антипин («Металлург») 125 млн

Линус Умарк («Салават Юлаев») 120 млн

Максим Шалунов (ЦСКА) 120 млн

Вадим Шипачёв («Динамо» М) 120 млн

Михаил Григоренко (ЦСКА) 110 млн

Джастин Азеведу («Ак Барс») 105 млн

Павел Дацюк («Автомобилист») 100 млн



И вот как он выглядит сейчас.

Игрок (Клуб) Зарплата



Вадим Шипачёв («Динамо» М) 120 млн

Дмитрий Яшкин («Динамо» М) 95 млн

Якуб Коварж («Автомобилист») 90 млн

Теэму Хартикайнен («Салават Юлаев) 90 млн

Джастин Азеведу («Ак Барс») 85 млн

Антон Ландер («Локомотив») 85 млн

Филип Ларсен («Салават Юлаев») 80 млн

Юха Метсола («Салават Юлаев») 80 млн

Даррен Диц («Барыс») 75 млн

Алексей Марченко («Локомотив») 75 млн

Андре Петерссон («Локомотив») 75 млн

Владимир Ткачёв («Локомотив») 75 млн

Ларс Юханссон (ЦСКА) 75 млн.

Мы видим, что значительно упали суммы контрактов (больше 100 млн зарабатывает только один человек), кроме того — в числе самых высокооплачиваемых хоккеистов только реальные лидеры своих команд. Топовые вратари (спорно по отношению к Юханссону, но перед сезоном швед выглядел безальтернативным первым номером в ЦСКА), лучшие атакующие защитники и самые результативные форварды. Немного придраться можно к зарплатам в «Локомотиве» — Ландер, Марченко, Ткачёв вряд ли бы получили такие деньги в других командах. Но у ярославцев оказалось больше свободных денег на игроков с именем потому, что костяк «Локомотива» составляет доморощенная молодёжь — либо игроки, моложе 21 года (их зарплаты выводятся из-под потолка), либо парни постарше, но очень лояльные к своей родной команде. «Железнодорожники» могли позволить себе больше, чем остальные, не из-за неограниченных возможностей спонсора, а благодаря клубной философии и стратегии. И тот факт, что только такие команды теперь могут получить преимущество на рынке — тоже позитивное влияние реформы жёсткого потолка. Другие топ-клубы тоже ведь могут опираться на своих воспитанников, и тогда будут с «Локомотивом» в равных условиях.

Давать деньги в КХЛ однозначно стали адекватнее, однако нельзя было за одно межсезонье полностью уйти от переплат. Примеры игроков, которые пока всё равно получают незаслуженно большие деньги, можно найти почти в любой команде из числа топов. Например, контракт Ивана Телегина из ЦСКА — 45 млн рублей, а в следующем сезоне форвард нижних звеньев «армейцев» получит на 10 млн больше.

Голкипер Игорь Бобков зарабатывает в «Авангарде» 50 млн, хотя в нынешнем сезоне имеет ярко выраженный статус бэкапа.



Но Москва не сразу строилась. Главное, что КХЛ точно находится на правильном пути в плане сокращения зарплат игроков. Хоккеисты умеряют свои аппетиты, а менеджеры клубов учатся анализировать каждый возможный трансфер, а не тупо закидывать известных или титулованных хоккеистов деньгами.

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Лучшие игроки рассредоточились по КХЛ?

Сразу оговоримся, что глобального расселения звёзд лиги по всем командам турнира никто и не ждал. Было понятно, что хоккеисты с именем и амбициями не поедут в условные «Нефтехимик» или рижское «Динамо», да эти команды и не в состоянии потянуть даже значительно урезанные контракты лучших игроков КХЛ.



В первый год работы жёсткого потолка следовало предполагать локальное распределение звёзд между большими командами, и тут мы можем увидеть позитивные примеры. Сергей Толчинский уехал из ротации ЦСКА в «Авангард» и вышел на качественно новый уровень. Карпов и Плотников не были ведущими хоккеистами СКА, но в «Магнитке» оба являются безусловными лидерами команды. Сергей Калинин в ЦСКА играл в нижних звеньях, а в «Тракторе» вспомнил, что может успешно выступать в топ-6. Йори Лехтеря в Санкт-Петербурге был всего лишь одним из центфорвардов, зато в «Спартаке» у Знарка оккупировал место в первой тройке и сейчас является лучшим бомбардиром КХЛ.

Всё это заслуга потолка зарплат.

Реформа проткнула раздутые ростеры главных олигархов нашего хоккея, выпустив из плена не всегда адекватной ротации качественных игроков, способных на большее в других командах. Произошло то самое «размазывание» звёзд по лиге, пускай пока локальное, но КХЛ только в начале большого пути.

Однако добавим негатива. СКА даже в условиях жёсткого потолка зарплат умудрился заново собрать гигантскую скамейку, на которой «тухнет» много интересных ребят. Александр Самонов — третий вратарь СКА, Артём Швец-Роговой от случая к случаю центрит в нижних звеньях «армейцев», а ведь оба игрока могли тащить «Витязь». Богдан Якимов сидит в глубочайшем запасе, а мог помогать Андрею Разину в «Северстали». Приезд Якова Тренина, Владислава Каменева, Михаила Мальцева и Дмитрия Завгороднего из-за океана казался необходимостью во время ковидного кризиса, но сразу было непонятно, куда СКА денет этих ребят после выздоровления лидеров. Сейчас они лишь изредка играют в КХЛ, и ни о каком выходе на новый уровень речи идти не может. А ведь всем четырём можно было найти железное место в основе команд попроще, но философия СКА насколько прогрессивна, настолько же неумолима. Жалко талантливых ребят, которых засосала пучина ротации, а ещё интересно, как всё же петербуржцы уместили всё своё богатство под жёстким потолком.

Повторюсь, ждать отъезда звёзд в средние команды было наивно. Единственным примером какое-то время оставался Наиль Якупов, но и тот в итоге вырвался из «Амура» в «Авангард». Но чтобы в КХЛ увеличивалась география мест, куда могут высадиться топовые хоккеисты, нужно средним командам перестать быть средними. Для этого необходимо не только введение жёсткого потолка, но и поднятие пола зарплат, однако такая мера выбросит из КХЛ целый ряд интересных, самобытных, но ограниченных в деньгах коллективов, которые, может, и не борются за Кубок Гагарина, зато выполняют важную социальную функцию в регионе и растят в школах новых звёздочек российского хоккея.



Впрочем, скромным командам хоть и по-прежнему не приходится рассчитывать на звёздных игроков, однако комплектоваться стало проще, чем в былые времена. Об этом прямо сказал Андрей Разин, подтвердивший тезис, что в эпоху жёсткого потолка на первый план выходит мастерство тренеров и генеральных менеджеров, а не толщина кошельков. И клубам с небольшим бюджетом не нужно мечтать о уже сложившихся топ-хоккеистах, а выращивать новых.

Команда СКА

Выросла ли в КХЛ реальная конкуренция?

Снижение зарплат хоккеистов и адекватное распределение игроков по клубам — это здорово. Но главная цель потолка зарплат — создание реальной конкуренции в лиге. И в этом аспекте КХЛ пока точно не прибавила. Аутсайдеры и фавориты турнира выделяются довольно чётко, грядущий плей-офф не обещает больших сюрпризов.



Посмотрите в турнирную таблицу. На Западе первые строчки, как и в былые годы, оккупировали СКА и ЦСКА, причём московские «армейцы» снова держат конкурентов на приличной дистанции. Где-то рядом «Локомотив», возможно нагонит лидеров «Йокерит», московское «Динамо» бьётся за место в топ-4 — но так было и раньше. На Востоке тоже ничего нового — здесь уже давно 5−6 команд претендуют на лидерство в конференции и стабильно очень плотно идут в таблице. Кстати, дивизионы возглавляют «Ак Барс» и «Авангард», что тоже было предсказуемо.

К середине регулярки в КХЛ уже можно назвать большую часть участников плей-офф: на Западе «отклеились» рижское «Динамо» и ХК «Сочи», на Востоке нет шансов у «Нефтехимика» и «Куньлуня». В конце регулярки борьба пойдёт за одну, максимум две путёвки в кубковый этап сезона.

Команда ЦСКА

На сегодняшний момент КХЛ не стала конкурентнее в глобальном смысле. Но можно ли было этого ждать? Можно ли было предполагать, что всё вдруг перемешается, как по взмаху волшебной палочки? Конечно, нет. И так будет до тех пор, пока в лиге будут оставаться команды, еле-еле дотягивающие до пола зарплат. Они бедны и бесперспективны в спортивном плане что при мягком, что при жёстком потолке.

Но это реальность, которую диктует вся система хоккея в России, и её не поменять одной реформой. На результат введения жёсткого потолка не нужно смотреть слишком глобально, потому что можно сильно разочароваться, ведь «Амур» всё равно не выиграет Кубок Гагарина, а пиковый Шипачёв не перейдёт в «Сибирь». В нашем хоккее, где крупные спонсоры финансируют не лигу, а клубы, а о самоокупаемости не может идти и речи, коренные сдвиги в принципе невозможны.



Но нужно уметь видеть хорошее в мелочах. Посмотрите, например, какую классную команду построил Андрей Разин в Череповце. Как грамотно работают в нынешнем сезоне в Минске. Прорыв «Трактора» тоже можно назвать результатом потолка зарплат. Ведь в СКА, возможно, не стали бы отказываться от Анвара Гатиятулина, если бы не кардинальная смена вектора клуба, вызванная, в том числе, и приближением реформы.

Подобные частности делают КХЛ зрелищнее и интереснее. Да, круг фаворитов очерчен, как и прежде, итоговый результат вряд ли удивит, однако сам процесс уже доставляет больше удовольствия.