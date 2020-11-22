Тренер «Барыса» прокомментировал драку хоккеистов на тренировке
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости, Александр Рогулев. Главный тренер казахстанского «Барыса» Юрий Михайлис сказал, что драка между игроками его команды на тренировке не является
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости, Александр Рогулев. Главный тренер казахстанского «Барыса» Юрий Михайлис сказал, что драка между игроками его команды на тренировке не является
Ранее в российских и казахстанских СМИ было опубликовано видео драки на тренировке «Барыса» между защитниками Никитой Клещенко и Джесси Блэкером.
«Это рабочая обстановка, это хоккей, эмоции. Без таких моментов не бывает. И не только у нас, но и в других командах.