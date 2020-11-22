Тренер «Барыса» прокомментировал драку хоккеистов на тренировке

«Это рабочая обстановка, это хоккей, эмоции. Без таких моментов не бывает. И не только у нас, но и в других командах. Где-то есть споры, эмоции, рабочая, повторюсь, обстановка. Джесси остался дома с травмой, Клещенко тоже дома — у него поднялась температура. По приезду будем… не то что разбираться… будем ждать, когда они выздоровеют», — сказал Михайлис на пресс-конференции.