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19:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тренер «Барыса» прокомментировал драку хоккеистов на тренировке

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости, Александр Рогулев. Главный тренер казахстанского «Барыса» Юрий Михайлис сказал, что драка между игроками его команды на тренировке не является чем-то необычным для хоккейных клубов.

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Ранее в российских и казахстанских СМИ было опубликовано видео драки на тренировке «Барыса» между защитниками Никитой Клещенко и Джесси Блэкером.

«Это рабочая обстановка, это хоккей, эмоции. Без таких моментов не бывает. И не только у нас, но и в других командах. Где-то  есть споры, эмоции, рабочая, повторюсь, обстановка. Джесси остался дома с травмой, Клещенко тоже дома — у него поднялась температура. По приезду будем… не то что разбираться… будем ждать, когда они выздоровеют», — сказал Михайлис на пресс-конференции.

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