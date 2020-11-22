«Северсталь» одержала победу над «Металлургом» в матче КХЛ

Игра в Магнитогорске завершилась волевой победой гостей со счетом 4:1 (0:1, 2:0, 2:0). В составе «Северстали» шайбы забросили Александр Петунин (26-я минута), Максим Матушкин (34), Артем Гареев (45) и Владислав Кодола (49). У «Магнитки» отличился Богдан Потехин (13).