«Северсталь» одержала победу над «Металлургом» в матче КХЛ
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Хоккеисты череповецкой «Северстали» на выезде нанесли поражение магнитогорскому «Металлургу» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Хоккеисты череповецкой «Северстали» на выезде нанесли поражение магнитогорскому «Металлургу» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Игра в Магнитогорске завершилась волевой победой гостей со счетом 4:1 (0:1, 2:0, 2:0). В составе «Северстали» шайбы забросили Александр Петунин (26-я минута), Максим Матушкин (34), Артем Гареев (45) и Владислав Кодола (49). У «Магнитки» отличился Богдан Потехин (13).
Следующий матч «Северсталь», прервавшая серию из трех поражений, проведет 24 ноября дома против подмосковного «Витязя». «Металлург» днем позже примет казанский «Ак Барс».