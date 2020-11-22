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19:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Северсталь» одержала победу над «Металлургом» в матче КХЛ

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Хоккеисты череповецкой «Северстали» на выезде нанесли поражение магнитогорскому «Металлургу» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: Спорт РИА Новости

Игра в Магнитогорске завершилась волевой победой гостей со счетом 4:1 (0:1, 2:0, 2:0). В составе «Северстали» шайбы забросили Александр Петунин (26-я минута), Максим Матушкин (34), Артем Гареев (45) и Владислав Кодола (49). У «Магнитки» отличился Богдан Потехин (13).

Следующий матч «Северсталь», прервавшая серию из трех поражений, проведет 24 ноября дома против подмосковного «Витязя». «Металлург» днем позже примет казанский «Ак Барс».

Металлург Мг
1:4
1:0, 0:2, 0:2
Северсталь
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