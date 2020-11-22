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19:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Динамо» прервало серию «Трактора» из пяти побед в КХЛ

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Московское «Динамо» на выезде обыграло челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: Спорт РИА Новости

Воскресная встреча в Челябинске завершилась со счетом 5:2 (1:0, 3:2, 1:0). В составе гостей дубль оформил Дмитрий Яшкин (17-я и 41-я минуты), также шайбы забросили Даниил Тарасов (25), Михал Чайковски (32) и Оскар Линдберг (32). У хозяев отличились Вячеслав Основин (24) и Артем Шварев (25).

«Трактор», прервавший пятиматчевую победную серию, в следующей игре примет екатеринбургский «Автомобилист» 26 ноября. «Динамо», одержавшее третью победу подряд, двумя днями ранее сыграет с финским «Йокеритом».

Трактор
2:5
0:1, 2:3, 0:1
ХК Динамо
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