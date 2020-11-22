«Динамо» прервало серию «Трактора» из пяти побед в КХЛ
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Московское «Динамо» на выезде обыграло челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Московское «Динамо» на выезде обыграло челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Воскресная встреча в Челябинске завершилась со счетом 5:2 (1:0, 3:2, 1:0). В составе гостей дубль оформил Дмитрий Яшкин (17-я и 41-я минуты), также шайбы забросили Даниил Тарасов (25), Михал Чайковски (32) и Оскар Линдберг (32). У хозяев отличились Вячеслав Основин (24) и Артем Шварев (25).
«Трактор», прервавший пятиматчевую победную серию, в следующей игре примет екатеринбургский «Автомобилист» 26 ноября. «Динамо», одержавшее третью победу подряд, двумя днями ранее сыграет с финским «Йокеритом».