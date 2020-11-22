Зарипов стал лучшим бомбардиром в истории «Ак Барса», опередив Морозова

39-летний нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов отметился в этом матче голом и результативной передачей. Благодаря этому ветеран довел число набранных очков за «барсов» до 622 и стал лучшим бомбардиром в новейшей истории клуба. Зарипов обошел Алексея Морозова, у которого 621 очков за «Ак Барс» в высших дивизионах российского хоккея.