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18:32 (мск), источник: Sport24

Зарипов стал лучшим бомбардиром в истории «Ак Барса», опередив Морозова

21 ноября состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Куньлунь» принимал «Ак Барс». Встреча завершилась победой гостей со счетом 5:2.

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Источник: Sport24

39-летний нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов отметился в этом матче голом и результативной передачей. Благодаря этому ветеран довел число набранных очков за «барсов» до 622 и стал лучшим бомбардиром в новейшей истории клуба. Зарипов обошел Алексея Морозова, у которого 621 очков за «Ак Барс» в высших дивизионах российского хоккея.

Куньлунь
2:5
0:1, 0:2, 2:2
Ак Барс
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