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20:02 (мск), источник: ТАСС

«Нефтехимик» обыграл «Спартак». Вратарь красно-белых Юлиус Гудачек сыграл против брата

ТАСС, 22 ноября. Московский «Спартак» на выезде уступил нижнекамскому «Нефтехимику» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 1 255 зрителей и завершилась со счетом 2:5.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей шайбы забросили Павел Порядин (31-я минута), Александр Брынцев (33), Андрей Чивилев (37), Михаил Бякин (32) и Александр Кучерявенко, у проигравших отличились Роман Любимов (32) и Илья Зубов (45). Порядин набирает очки на протяжении пяти матчей подряд, в его активе за этот период три шайбы и четыре результативные передачи. В составе «Спартака» после трех пропущенных шайб в течение шести минут во втором периоде вратарь Александр Трушков был заменен на Юлиуса Гудачека.

Словацкий голкипер сыграл против брата Либора, который выступает за «Нефтехимик» на позиции нападающего и отметился результативной передачей. Братья впервые встретились друг с другом в КХЛ, Либор перешел в «Нефтехимик» в мае этого года, Юлиус играет в столичной команде с 2018 года.

«Спартак» впервые за четыре очных матча проиграл «Нефтехимику», московская команда в турнирной таблице Западной конференции занимает шестое место, имея в активе 32 очка в 28 матчах. «Нефтехимик» прервал серию из четырех поражений и располагается на предпоследней, 11-й строчке на Востоке, набрав в 27 играх 28 очков.

В следующем матче подопечные Олега Знарка 24 ноября дома сыграют с «Сочи», команда из Нижнекамска днем позднее на выезде встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым».

Нефтехимик
5:2
0:0, 3:0, 2:2
Спартак
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