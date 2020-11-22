«Нефтехимик» обыграл «Спартак». Вратарь красно-белых Юлиус Гудачек сыграл против брата

В составе победителей шайбы забросили Павел Порядин (31-я минута), Александр Брынцев (33), Андрей Чивилев (37), Михаил Бякин (32) и Александр Кучерявенко, у проигравших отличились Роман Любимов (32) и Илья Зубов (45). Порядин набирает очки на протяжении пяти матчей подряд, в его активе за этот период три шайбы и четыре результативные передачи. В составе «Спартака» после трех пропущенных шайб в течение шести минут во втором периоде вратарь Александр Трушков был заменен на Юлиуса Гудачека.

Словацкий голкипер сыграл против брата Либора, который выступает за «Нефтехимик» на позиции нападающего и отметился результативной передачей. Братья впервые встретились друг с другом в КХЛ, Либор перешел в «Нефтехимик» в мае этого года, Юлиус играет в столичной команде с 2018 года.

«Спартак» впервые за четыре очных матча проиграл «Нефтехимику», московская команда в турнирной таблице Западной конференции занимает шестое место, имея в активе 32 очка в 28 матчах. «Нефтехимик» прервал серию из четырех поражений и располагается на предпоследней, 11-й строчке на Востоке, набрав в 27 играх 28 очков.