Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:30
СКА
Амур
53
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
Спартак
52
Хоккей. КХЛ
15:00
Металлург Мг
Северсталь
14
Хоккей. КХЛ
15:00
Трактор
ХК Динамо
25
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
Барыс
41
Хоккей. КХЛ
23.11
Куньлунь
Динамо Р
Все события
Фоторепортажи
10«Динамо» разгромило «Локомотив» в дерби
18Легенды «Спартака» и «Динамо» почтили память Бескова
20:40 (мск), источник: Vesti.kz

Главный тренер «Барыса» объяснил четвертое кряду поражение

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (1:4) в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Его слова приводит «Чемпионат».

Наверх

— Неплохой первый период в нашем исполнении, равная игра во втором, были моменты голевые, но их не использовали, а затем пропустили контратаку. Отмечу, что слабо сыграли в меньшинстве сегодня, «Салават Юлаев» заслуженно победил. С чем связаны неудачи последних матчей? Мало забиваем, плохо реализуем моменты. Сегодня в третьем периоде у «Барыса» были три хорошие возможности забить, но ни одного гола в результате.

Ранее Михайлис прокомментировал ситуацию с дракой между хоккеистами «Барыса» на тренировке, назвав случившееся «рабочей обстановкой».

Салават Юлаев
4:1
1:1, 2:0, 1:0
Барыс
Зайнутдинов "обокрал" главного нападающего сборной России и впечатлил комментатора "Матч ТВ"
Дубль Байрамяна принес «Ростову» победу над «Рубином» в матче ЧР
Поединок за титул чемпиона UFC с участием Петра Яна отменен
Уткин: Максимально органично Кокорин смотрелся только в тюрьме
В Испании утверждают, что Денис Черышев хочет вернуться в Россию
Четыре футболиста ЦСКА сдали сомнительные тесты на коронавирус
Смотри все матчи чемпионата Италии в прямом эфире (видео)
«Ротор» впервые в сезоне не проиграл в домашнем матче РПЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь