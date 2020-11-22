Главный тренер «Барыса» объяснил четвертое кряду поражение

— Неплохой первый период в нашем исполнении, равная игра во втором, были моменты голевые, но их не использовали, а затем пропустили контратаку. Отмечу, что слабо сыграли в меньшинстве сегодня, «Салават Юлаев» заслуженно победил. С чем связаны неудачи последних матчей? Мало забиваем, плохо реализуем моменты. Сегодня в третьем периоде у «Барыса» были три хорошие возможности забить, но ни одного гола в результате.