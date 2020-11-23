«Уфимцы взяли реванш у “Барыса”». КХЛ — о четвертом кряду поражении команды Михайлиса

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем официальном сайте представила обзор к матчу «Салават Юлаев» — «Барыс», отметив четвертое поражение астанчан, а также то, что хозяева реваншировались за неудачу в первом матче команд в сезоне.

Встреча, прошедшая в Уфе, завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

«Уфимцы, обыграв в пятницу в серии послематчевых бросков «Спартак», продолжили свое домашнее выступление. Следующей проверкой на прочность для них должна была стать встреча с «Барысом». Гости приехали в Уфу не в лучшем расположении духа: они проиграли три последних матча в Нур-Султане, забросив в ворота соперников лишь четыре шайбы, и довольствовались одним набранным очком в игре против «Металлурга». Уфимцы уже встречались с «Барысом» дома по ходу нынешнего чемпионата. Тогда астанчане нашли возможности переломить ход неудачно складывающегося матча, вернувшись в игру в третьем периоде и забросив победную шайбу в дополнительное время.

Томи Лямся сделал одну точечную замену в составе: кандидат в молодежную сборную России Родион Амиров вышел в четвертом звене вместе с Михаилом Воробьевым и Петром Хохряковым, а Вячеслав Солодухин на этот раз оказался запасным нападающим.

Юрий Михайлис перекроил все звенья. Вернулись на лед форварды Павел Акользин и Кирилл Панюков, а также защитник Леонид Метальников. Для капитана «Барыса» Даррена Дица игра стала 200-й в КХЛ.

Команда Барыс

Соперники не стали отсиживаться в обороне в первом периоде, показав хорошее движение и нацеленность на ворота. Ближе к тому, чтобы открыть счет, были «барсы»: связка нападающих Егор Петухов — Антон Сагадеев здорово комбинировала между собой и лишь грамотные действия Юхи Метсолы спасли хозяев. Спустя некоторое время гости все же подловили их на пересменке, и Роман Старченко забил гол. Уфимцам удалось достаточно быстро восстановить равновесие: Тему Хартикайнен мастерски подставил клюшку под бросок Филипа Ларсена в розыгрыше большинства.

При довольно равной игре во второй 20-минутке хозяевам удалось выйти вперед благодаря грамотным действиям Александра Кадейкина и Дмитрия Кугрышева. Астанчане имели несколько хороших возможностей, однако Старченко и Алихана Асетова подвела реализация. Уфимцы взвинтили темп и забросили третью шайбу: Кадейкин добил ее в сетку после хлесткого броска Хартикайнена. Арбитры отправились на просмотр эпизода, но ничего криминального не нашли.

В третьем периоде гости приложили немало усилий, чтобы отыграться, но их подвела дисциплина. Воробьев забросил четвертую шайбу в ворота Йони Ортио, реализовав очередное большинство и заметно снизив шансы соперника на успех. Хозяева продолжили гнуть свою линию и довели матч до победы, взяв реванш. «Барыс» проиграл четвертую игру подряд", — говорится в тексте.