«Выпустили пар». Форвард «Барыса» — об обстановке в команде после серии поражений и драке одноклубников

«Неплохая игра была. Единственное, бригады большинства и меньшинства сыграли ужасно. У нас три удаления — три гола, да и в большинстве особо ничего не создали. Обстановка в коллективе, учитывая поражения? Мы сплотились, ребята понимают всю ситуацию. Стараемся выйти все вместе, как туда ушли, так и будем выходить, подружнее, посплоченнее. Надеюсь, будем прибавлять с каждой игрой. Драку Блэкера с Клещенко, наверное, больше корреспонденты раздули. Да, неприятная ситуация, но это мужской коллектив. Это не первый случай в истории хоккея, когда игроки дерутся между собой. Подрались, выпустили пар, пожали друг другу руки и извинились. Единственное, один травму получил. В драке виноваты всегда двое. Я толком этот момент не видел. Было столкновение, ребята поспорили, зацепились. Игровой эпизод. Здесь ничего такого нет», — приводит его слова сайт КХЛ.