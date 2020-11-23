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11:01 (мск), источник: Vesti.kz

«Выпустили пар». Форвард «Барыса» — об обстановке в команде после серии поражений и драке одноклубников

Астанчане пропустили четыре шайбы.

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Источник: РИА "Новости"

Нападающий «Барыса» Роман Старченко поделился своими эмоциями от прошедшего матча КХЛ с «Салаватом Юлаевым», а также высказался о драке Джесси Блэкера с Никитой Клещенко.

Команда
Барыс

Встреча в Уфе завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

«Неплохая игра была. Единственное, бригады большинства и меньшинства сыграли ужасно. У нас три удаления — три гола, да и в большинстве особо ничего не создали. Обстановка в коллективе, учитывая поражения? Мы сплотились, ребята понимают всю ситуацию. Стараемся выйти все вместе, как туда ушли, так и будем выходить, подружнее, посплоченнее. Надеюсь, будем прибавлять с каждой игрой. Драку Блэкера с Клещенко, наверное, больше корреспонденты раздули. Да, неприятная ситуация, но это мужской коллектив. Это не первый случай в истории хоккея, когда игроки дерутся между собой. Подрались, выпустили пар, пожали друг другу руки и извинились. Единственное, один травму получил. В драке виноваты всегда двое. Я толком этот момент не видел. Было столкновение, ребята поспорили, зацепились. Игровой эпизод. Здесь ничего такого нет», — приводит его слова сайт КХЛ.

Следующий матч «Барыс» проведет со СКА в Санкт-Петербурге 24 ноября.

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