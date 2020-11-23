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14:03 (мск), источник: ТАСС

КХЛ назвала лучших игроков недели

ТАСС, 23 ноября. Чешский нападающий московского «Динамо» Дмитрий Яшкин признан лучшим форвардом 11-й недели регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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Источник: РИА "Новости"

На прошедшей неделе Яшкин вместе с командой одержал три победы в трех матчах, набрав 7 очков (5 шайб + 2 передачи). В домашней игре с рижским «Динамо» (6:1) он записал на свой счет хет-трик, в гостевой встрече с челябинским «Трактором» (5:2) он оформил дубль.

Лучшим защитником признан Вилле Покка из омского «Авангарда». На счету финна гол и передача в двух победных матчах на прошлой неделе. Гол в ворота хабаровского «Амура» (3:2) стал для клуба победным. Общий показатель полезности защитника составил «+3», в среднем он проводил на льду 24 минуты 7 секунд.

Лучшим голкипером признан Иван Бочаров из московского «Динамо». В одном из трех победных матчей команды он отыграл «на ноль». Всего по его воротам было нанесено 78 бросков, из которых он отразил 96,15%.

Лучшим новичком недели стал 20-летний Андрей Чивилев из нижнекамского «Нефтехимика». Голы в матчах против ЦСКА (2:4) и «Спартака» (5:2) стали для него, соответственно, первым и вторым в КХЛ, шайба в ворота красно-белых оказалась победной. Нападающий нижнекамского клуба в среднем проводил на льду 11 минут 38 секунд.

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