КХЛ назвала лучших игроков недели

На прошедшей неделе Яшкин вместе с командой одержал три победы в трех матчах, набрав 7 очков (5 шайб + 2 передачи). В домашней игре с рижским «Динамо» (6:1) он записал на свой счет хет-трик, в гостевой встрече с челябинским «Трактором» (5:2) он оформил дубль.

Лучшим защитником признан Вилле Покка из омского «Авангарда». На счету финна гол и передача в двух победных матчах на прошлой неделе. Гол в ворота хабаровского «Амура» (3:2) стал для клуба победным. Общий показатель полезности защитника составил «+3», в среднем он проводил на льду 24 минуты 7 секунд.

Лучшим голкипером признан Иван Бочаров из московского «Динамо». В одном из трех победных матчей команды он отыграл «на ноль». Всего по его воротам было нанесено 78 бросков, из которых он отразил 96,15%.