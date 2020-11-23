Прощай, Кубок Гагарина? Кто может оставить «Барыс» без плей-офф в КХЛ

Подопечные Юрия Михайлиса не только с 25 очками откатились на девятое место на «Востоке», но и практически дали соперникам ликвидировать запас по проведенным матчам. У столичной команды 25 игр, а у конкурентов по 27−28. Еще пара неудачных игр — и команды подравняются не только по набранным баллам, но и по сыгранным встречам.

Чем же еще опасна турнирная ситуация для «Барыса»? Казахстанцы попали в затянувшуюся серию поражений, а нижестоящий «Амур» (24 очка) победил «Металлург» с «Авангардом». Пока «Барыс» забивает соперниками по одной-две шайбы, нижегородское «Торпедо» (25 очков) пять голов отправило в ворота «Ак Барса», а еще победило в овертайме «Автомобилист».

После двух подряд домашних побед над «Металлургом» и «Торпедо» на выезд отправляется новосибирская «Сибирь» (25 очков), которая сместила «Барыс» с восьмого места за счет большего количества побед в основное время. СКА, «Спартак» и «Локомотив» — три команды, которые идут в топ-6 на «Западе» и станут ближайшими соперниками «Барыса».

Есть в этой группе и «Сочи», аутсайдер соседней конференции. Как показывает практика, тут у «Барыса» будут шансы на успех, ведь с клубами из нижней части таблицы казахстанская команда способна взять очки. Дальше будет сложнее. «Торпедо» (два раза), «Трактор», «Куньлунь» и «Авангард» — непростая связка, где обязательно нужно отбирать очки.

«Амур», «Сибирь» и «Металлург». С этим трио казахстанская команда встретится прямо перед наступлением 2021 года. Все они — прямые конкуренты за места в плей-офф и вряд ли просто так отдадут хотя бы балл. Таким образом, если «Барыс» резко не исправит ситуацию и не начнет биться на льду, то уже в ближайшие полтора месяца он может распрощаться с выходом в Кубок Гагарина.