Андрей Назаров может снова стать главным тренером «Барыса»
ХК «Барыс» в ближайшее время может расстаться с главным тренером Юрием Михайлисом, сообщает
ХК «Барыс» в ближайшее время может расстаться с главным тренером Юрием Михайлисом, сообщает
По данным паблика, у руководство клуба, которое недовольно работой казахстанского специалиста, уже имеется
«Руководство “Барыса” не устраивают нынешние результаты команды. Юрий Михайлис “теряет” коллектив, на тренировках дерутся игроки, а поражения следуют одно за другим. По нашей информации, помимо бывшего главного тренера “Барыса” и сборной Казахстана Андрея Назарова, в
Напомним, серия поражений «Барыса» составляет четыре матча. Также перед последней встречей на тренировке возник конфликт между игроками Никитой Клещенко и Джесси Блэкером. У последнего сломана челюсть.