Андрей Назаров может снова стать главным тренером «Барыса»

По данным паблика, у руководство клуба, которое недовольно работой казахстанского специалиста, уже имеется шорт-лист претендентов, одним из которых является бывший наставник «Барыса» и сборной Казахстана Андрей Назаров. Другими кандидатами являются россияне Сергей Зубов и Андрей Мартемьянов.

«Руководство “Барыса” не устраивают нынешние результаты команды. Юрий Михайлис “теряет” коллектив, на тренировках дерутся игроки, а поражения следуют одно за другим. По нашей информации, помимо бывшего главного тренера “Барыса” и сборной Казахстана Андрея Назарова, в шорт-листе “барсов” также находятся Сергей Зубов и Андрей Мартемьянов. А вот Алексей Кудашов, получавший предложение от казахстанской команды, отказался ее возглавить», — пишет канал.