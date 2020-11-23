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23 ноября, источник: Vesti.kz

Андрей Назаров может снова стать главным тренером «Барыса»

ХК «Барыс» в ближайшее время может расстаться с главным тренером Юрием Михайлисом, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».

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Источник: РИА "Новости"

По данным паблика, у руководство клуба, которое недовольно работой казахстанского специалиста, уже имеется шорт-лист претендентов, одним из которых является бывший наставник «Барыса» и сборной Казахстана Андрей Назаров. Другими кандидатами являются россияне Сергей Зубов и Андрей Мартемьянов.

«Руководство “Барыса” не устраивают нынешние результаты команды. Юрий Михайлис “теряет” коллектив, на тренировках дерутся игроки, а поражения следуют одно за другим. По нашей информации, помимо бывшего главного тренера “Барыса” и сборной Казахстана Андрея Назарова, в шорт-листе “барсов” также находятся Сергей Зубов и Андрей Мартемьянов. А вот Алексей Кудашов, получавший предложение от казахстанской команды, отказался ее возглавить», — пишет канал.

Напомним, серия поражений «Барыса» составляет четыре матча. Также перед последней встречей на тренировке возник конфликт между игроками Никитой Клещенко и Джесси Блэкером. У последнего сломана челюсть.

Андрей Назаров может снова стать главным тренером "Барыса"
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