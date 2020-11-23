«Авангард» обыграл «Ак Барс» в матче, посвященном 70-летию омского хоккея

«Авангард» обыграл казанцев на домашнем льду восьмой раз подряд. В нынешнем сезоне команды уже встречались, в Казани победа осталась за «Ак Барсом» (2:1 по буллитам).

Матч был посвящен 70-летию омского хоккея. В качестве почетного гостя на нем присутствовал двукратный обладатель Кубка Стэнли и бывший игрок «Авангарда» 48-летний чех Яромир Ягр. «Авангард» в нынешнем сезоне проводит домашние матчи в подмосковной Балашихе. Встреча с «Ак Барсом» была перенесена в Москву после того, как власти Московской области продлили запрет на проведение массовых мероприятий в присутствии зрителей. В Москве разрешено заполнение трибун не более 25% от вместимости стадиона при согласовании с городским департаментом спорта и управлением Роспотребнадзора.