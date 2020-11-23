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23 ноября, источник: ТАСС

«Авангард» обыграл «Ак Барс» в матче, посвященном 70-летию омского хоккея

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Омский «Авангард» обыграл казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счетом 3:0. Матч прошел в Москве на стадионе «ВТБ-Арена» в присутствии 2 372 зрителей.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе омичей голами отметились Оливер Каски (11-я минута) и Корбен Найт (14, 47).

«Авангард» обыграл казанцев на домашнем льду восьмой раз подряд. В нынешнем сезоне команды уже встречались, в Казани победа осталась за «Ак Барсом» (2:1 по буллитам).

Команда
Авангард

Матч был посвящен 70-летию омского хоккея. В качестве почетного гостя на нем присутствовал двукратный обладатель Кубка Стэнли и бывший игрок «Авангарда» 48-летний чех Яромир Ягр. «Авангард» в нынешнем сезоне проводит домашние матчи в подмосковной Балашихе. Встреча с «Ак Барсом» была перенесена в Москву после того, как власти Московской области продлили запрет на проведение массовых мероприятий в присутствии зрителей. В Москве разрешено заполнение трибун не более 25% от вместимости стадиона при согласовании с городским департаментом спорта и управлением Роспотребнадзора.

После 28 игр «Авангард» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 40 очков. «Ак Барс» с 44 очками в 30 матчах продолжает лидировать на Востоке. В следующем матче 26 ноября омичи дома примут хабаровский «Амур», днем ранее казанцы проведут выездную встречу с магнитогорским «Металлургом».

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