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09:59 (мск), источник: Vesti.kz

Появилось фото Блэкера после драки с хоккеистом «Барыса», где ему сломали челюсть

Инцидент произошел на тренировке.

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Мелисса Блэкер, жена защитника «Барыса» Джесси Блэкера, опубликовала в соцсетях фотографию мужа после драки с одноклубником Никитой Клещенко. Об этом сообщает «Шайба.kz».

Команда
Барыс

Инцидент произошел на тренировке команды. В результате драки канадцу сломали челюсть и игрок выбыл на неопределенный срок.

По словам супруги хоккеиста, сначала они решили самостоятельно искать врача, чтобы вправить челюсть. Однако затем подключился «Барыс» и помог найти дантиста. Блэкеру уже наложили шину, и игрок чувствует себя хорошо.

Сам Блэкер также обратился к болельщикам: «Спасибо всем за добрые пожелания».

Добавим, что Блэкер и Клещенко не полетели с командой на выездную серию, а главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис назвал инцидент с дракой «рабочей обстановкой».

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