Появилось фото Блэкера после драки с хоккеистом «Барыса», где ему сломали челюсть

Мелисса Блэкер, жена защитника «Барыса» Джесси Блэкера, опубликовала в соцсетях фотографию мужа после драки с одноклубником Никитой Клещенко. Об этом сообщает «Шайба.kz».

Команда Барыс

Инцидент произошел на тренировке команды. В результате драки канадцу сломали челюсть и игрок выбыл на неопределенный срок.

По словам супруги хоккеиста, сначала они решили самостоятельно искать врача, чтобы вправить челюсть. Однако затем подключился «Барыс» и помог найти дантиста. Блэкеру уже наложили шину, и игрок чувствует себя хорошо.

Сам Блэкер также обратился к болельщикам: «Спасибо всем за добрые пожелания».