Хоккеист сборной Казахстана промазал по пустым воротам и в гневе сломал клюшку о перекладину
В итоге его команда проиграла.
В итоге его команда проиграла.
Нападающий казанского «Ак Барса» Найджел Доус рассказал, зачем сломал клюшку о перекладину ворот в гостевом матче против омского «Авангарда» (0:3). Об этом сообщает «Шайба.kz».
— Были пустые ворота передо мной. Я был очень расстроен тем, что не забил. «Авангард» хорошо начал, лучше катался. Мы чаще ошибались. Думаю, первый период был ключевым в этой игре. Мы его проиграли. Знали, что у соперника лучшее большинство в лиге. Но мы сами мало бросали, не создавали моментов у ворот «Авангарда». Лично я также должен улучшать свою игру в большинстве, — отметил хоккеист.
В текущем сезоне в активе 35-летнего форварда сборной Казахстана 16 (9+7) очков в 21 матче регулярного чемпионата КХЛ.