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11:07 (мск), источник: Vesti.kz

Хоккеист сборной Казахстана промазал по пустым воротам и в гневе сломал клюшку о перекладину

В итоге его команда проиграла.

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Нападающий казанского «Ак Барса» Найджел Доус рассказал, зачем сломал клюшку о перекладину ворот в гостевом матче против омского «Авангарда» (0:3). Об этом сообщает «Шайба.kz».

— Были пустые ворота передо мной. Я был очень расстроен тем, что не забил. «Авангард» хорошо начал, лучше катался. Мы чаще ошибались. Думаю, первый период был ключевым в этой игре. Мы его проиграли. Знали, что у соперника лучшее большинство в лиге. Но мы сами мало бросали, не создавали моментов у ворот «Авангарда». Лично я также должен улучшать свою игру в большинстве, — отметил хоккеист.

Во время загрузки произошла ошибка.

В текущем сезоне в активе 35-летнего форварда сборной Казахстана 16 (9+7) очков в 21 матче регулярного чемпионата КХЛ.

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