Хоккеист сборной Казахстана промазал по пустым воротам и в гневе сломал клюшку о перекладину

— Были пустые ворота передо мной. Я был очень расстроен тем, что не забил. «Авангард» хорошо начал, лучше катался. Мы чаще ошибались. Думаю, первый период был ключевым в этой игре. Мы его проиграли. Знали, что у соперника лучшее большинство в лиге. Но мы сами мало бросали, не создавали моментов у ворот «Авангарда». Лично я также должен улучшать свою игру в большинстве, — отметил хоккеист.