Две турфирмы подали иски в суд на клуб КХЛ «Амур» на общую сумму 83,5 млн рублей

Согласно иску, «Флай конкорд» требует от «Амура» выплаты 53,9 млн рублей, «Конкорд трэвел» — 29,6 млн. Иск первой компании был зарегистрирован 20 ноября, второй — в 23 ноября.
Ранее с клубом судилась туристическая компания «Академсервис», которая требовала выплаты 23,8 млн рублей, но позднее сторона отказалась от иска, в связи с чем дело было прекращено. В августе по решению административного суда Хабаровского края с клуба была списана неустойка в размере 318 тыс. рублей в пользу Хабаровской краевой типографии.
«Амур» мог быть недопущен руководством КХЛ к текущему сезону из-за долгов по зарплате за предыдущий розыгрыш. В августе сообщалось, что долги были погашены. В течение двух лет у «Амура» не было внебюджетных источников финансирования, долги образовались из-за того, что основная финансовая нагрузка легла на бюджет края.
«Амур» после 30 матчей занимает 10-е место таблицы Восточной конференции с 24 очками в активе.