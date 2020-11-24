Две турфирмы подали иски в суд на клуб КХЛ «Амур» на общую сумму 83,5 млн рублей

Согласно иску, «Флай конкорд» требует от «Амура» выплаты 53,9 млн рублей, «Конкорд трэвел» — 29,6 млн. Иск первой компании был зарегистрирован 20 ноября, второй — в 23 ноября.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--a5af8c357aac8b385baa" data-vnd="a5af8c357aac8b385baa" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=a5af8c357aac8b385baa" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Команда Амур

Ранее с клубом судилась туристическая компания «Академсервис», которая требовала выплаты 23,8 млн рублей, но позднее сторона отказалась от иска, в связи с чем дело было прекращено. В августе по решению административного суда Хабаровского края с клуба была списана неустойка в размере 318 тыс. рублей в пользу Хабаровской краевой типографии.

«Амур» мог быть недопущен руководством КХЛ к текущему сезону из-за долгов по зарплате за предыдущий розыгрыш. В августе сообщалось, что долги были погашены. В течение двух лет у «Амура» не было внебюджетных источников финансирования, долги образовались из-за того, что основная финансовая нагрузка легла на бюджет края.