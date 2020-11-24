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12:25 (мск), источник: ТАСС

Две турфирмы подали иски в суд на клуб КХЛ «Амур» на общую сумму 83,5 млн рублей

ТАСС, 24 ноября. Московский арбитражный суд зарегистрировал иски столичных туристических компаний «Флай конкорд» и «Конкорд трэвел» против клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Амур» из Хабаровска. Это следует из картотеки арбитражных дел.

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Источник: РИА "Новости"

Согласно иску, «Флай конкорд» требует от «Амура» выплаты 53,9 млн рублей, «Конкорд трэвел» — 29,6 млн. Иск первой компании был зарегистрирован 20 ноября, второй — в 23 ноября.

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Команда
Амур

Ранее с клубом судилась туристическая компания «Академсервис», которая требовала выплаты 23,8 млн рублей, но позднее сторона отказалась от иска, в связи с чем дело было прекращено. В августе по решению административного суда Хабаровского края с клуба была списана неустойка в размере 318 тыс. рублей в пользу Хабаровской краевой типографии.

«Амур» мог быть недопущен руководством КХЛ к текущему сезону из-за долгов по зарплате за предыдущий розыгрыш. В августе сообщалось, что долги были погашены. В течение двух лет у «Амура» не было внебюджетных источников финансирования, долги образовались из-за того, что основная финансовая нагрузка легла на бюджет края.

«Амур» после 30 матчей занимает 10-е место таблицы Восточной конференции с 24 очками в активе.

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