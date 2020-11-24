Текущие события
Хоккей. КХЛ
24.11
СКА
Барыс
43
Хоккей. КХЛ
24.11
Сочи
Спартак
35
Хоккей. КХЛ
24.11
Йокерит
ХК Динамо
61
Хоккей. КХЛ
24.11
Динамо Мн
Локомотив
ОТ
21
Хоккей. КХЛ
24.11
Куньлунь
Амур
24
Хоккей. КХЛ
24.11
Северсталь
Витязь
21
Хоккей. КХЛ
24.11
Торпедо НН
Автомобилист
51
Все события
Фоторепортажи
8Россия не смогла победить Молдавию
8Победа в руках Дзюбы: «Зенит» обыграл «Краснодар»
24 ноября, источник: ТАСС

«Спартак» обыграл «Сочи» в матче КХЛ. Команды установили рекорд по скорострельности

ТАСС, 24 ноября. Московский «Спартак» обыграл «Сочи» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 5:3. Матч прошел в присутствии 1 688 зрителей.

Наверх
Источник: ИТАР-ТАСС

В составе москвичей голами отметились Илья Талалуев (26-я минута), Лукаш Радил (26), Никита Соколов (28), Мартин Бакош (41) и Артем Федоров (60). У «Сочи» забили Давид Рундблад (4, 29), Сергей Шмелев (27). В воротах красно-белых матч начинал Юлиус Гудачек, но на 29-й минуте при счете 3:3 был заменен на Александра Трушкова. У «Сочи» всю игру в воротах провел Максим Третьяк.

Команда
Спартак

Во втором периоде команды забросили пять шайб и установили новый рекорд лиги по скорострельности. Им потребовалось на это 2 минуты 41 секунда. Предыдущий рекорд был установлен 28 октября в матче уфимского «Салавата Юлаева» и хабаровского «Амура» (3.30).

В нынешнем сезоне «Спартак» уже обыгрывал «Сочи» (4:1). Сочинцы проиграли красно-белым на домашнем льду впервые за четыре матча и продлили серию поражений в матчах КХЛ до четырех игр. Москвичи смогли прервать двухматчевую проигрышную серию.

В турнирной таблице КХЛ «Спартак» занимает 7-е место, набрав 34 очка в 29 матчах. «Сочи» с 19 очками после 28 игр идет на 10-й строчке. Следующий матч красно-белые проведут 29 ноября в Нур-Султане против «Барыса». «Сочи» 26 ноября дома примет московский ЦСКА.

КХЛ

Результаты других матчей игрового дня:

  • «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) — «Амур» (Хабаровск) — 2:4;.
  • «Северсталь» (Череповец) — «Витязь» (Подольск) — 2:1;.
  • «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:5;.
  • СКА (Санкт-Петербург) — «Барыс» (Нур-Султан) — 4:3;.
  • «Йокерит» (Хельсинки) — «Динамо» (Москва) — 6:1;.
  • «Динамо» (Минск) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:1 ОТ.
Читайте также
Сочи
3:5
1:0, 2:3, 0:2
Спартак
 "Мы уже посчитали, во сколько нам обойдется тестирование. Откуда брать такие деньги?"
"Нам всем вручили по бронзовой медали. Почему не золото, не объяснили"
«Краснодар» потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов
Писарев: Интервью Черчесова — это стыд и полная некомпетентность
«Скоро увидимся»: Хабиб Нурмагомедов — президенту UFC
Симеоне опасается «Локомотив» и держит в тайне состав на ЛЧ
За страну или за себя? Топ соперничеств между соотечественницами
Возбуждено дело против нашедшего проблемы у сына Плющенко СМИ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь