«Спартак» обыграл «Сочи» в матче КХЛ. Команды установили рекорд по скорострельности

В составе москвичей голами отметились Илья Талалуев (26-я минута), Лукаш Радил (26), Никита Соколов (28), Мартин Бакош (41) и Артем Федоров (60). У «Сочи» забили Давид Рундблад (4, 29), Сергей Шмелев (27). В воротах красно-белых матч начинал Юлиус Гудачек, но на 29-й минуте при счете 3:3 был заменен на Александра Трушкова. У «Сочи» всю игру в воротах провел Максим Третьяк.

Команда Спартак

Во втором периоде команды забросили пять шайб и установили новый рекорд лиги по скорострельности. Им потребовалось на это 2 минуты 41 секунда. Предыдущий рекорд был установлен 28 октября в матче уфимского «Салавата Юлаева» и хабаровского «Амура» (3.30).

В нынешнем сезоне «Спартак» уже обыгрывал «Сочи» (4:1). Сочинцы проиграли красно-белым на домашнем льду впервые за четыре матча и продлили серию поражений в матчах КХЛ до четырех игр. Москвичи смогли прервать двухматчевую проигрышную серию.

В турнирной таблице КХЛ «Спартак» занимает 7-е место, набрав 34 очка в 29 матчах. «Сочи» с 19 очками после 28 игр идет на 10-й строчке. Следующий матч красно-белые проведут 29 ноября в Нур-Султане против «Барыса». «Сочи» 26 ноября дома примет московский ЦСКА.

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