«Барыс» проиграл СКА в матче с дракой и незасчитанной шайбой

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счетом 4:3.

Хоккеисты СКА открыли счет на десятой минуте матча. Достаточно быстро Антон Сагадеев сравнял, но после видеопросмотра шайба засчитана не была. Тренер питерского клуба сделал запрос, так как посчитал, что была помеха вратарю. И рефери его удовлетворил.

На 16-й минуте СКА остался в меньшинстве, но это не помешало отличиться результативными действиями и забросить «Барысу» вторую шайбу. Виктор Сведберг отреагировал достаточно быстро, реализовав большинство уже на следующей минуте. А за несколько секунд до первого перерыва Якоб Лилья отправил хозяевам гол в раздевалку, сделав 2:2.

На 36-й минуте СКА снова повел, реализовав большинство. Буквально сразу же на льду возникла драка. Перчатки сбросили защитник «Барыса» Диллон Хетерингтон и форвард хозяев Артем Швец-Роговой.

Обычно такие стычки заводят команды, но до конца второго периода счет не изменился. Команды ушли на второй перерыв при 3:2.

Едва команды вернулись на лед, как СКА заработал удаление. Численным преимуществом «Барыса» воспользовался Линус Виделль — 3:3. Но на 46-й минуте российская команда забросила Йони Ортио четвертую шайбу.