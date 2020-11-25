«Ак Барс» обыграл «Металлург» в матче чемпионата КХЛ

В составе магнитогорцев заброшенными шайбами отметились Сергей Мозякин (24-я минута) и Максим Карпов (46). У казанцев забили Найджел Доус (15) и Михаил Глухов (49), победный буллит реализовал Доус.

Казанский клуб продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 46 очков в 31 матче. «Металлург» после 30 матчей занимает шестое место с 36 очками после 30 встреч. В следующем матче казанцы 29 ноября дома встретятся с череповецкой «Северсталью». «Металлург» 27 ноября примет нижнекамский «Нефтехимик».