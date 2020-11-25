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21:30 (мск), источник: ТАСС

«Ак Барс» обыграл «Металлург» в матче чемпионата КХЛ

ТАСС, 25 ноября. Магнитогорский «Металлург» проиграл казанскому «Ак Барсу» в серии буллитов со счетом 2:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 2 076 зрителей.

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Источник: РИА "Новости"

В составе магнитогорцев заброшенными шайбами отметились Сергей Мозякин (24-я минута) и Максим Карпов (46). У казанцев забили Найджел Доус (15) и Михаил Глухов (49), победный буллит реализовал Доус.

Команда
Металлург Мг
Безвыигрышная серия «Металлурга» составляет три матча.

Казанский клуб продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 46 очков в 31 матче. «Металлург» после 30 матчей занимает шестое место с 36 очками после 30 встреч. В следующем матче казанцы 29 ноября дома встретятся с череповецкой «Северсталью». «Металлург» 27 ноября примет нижнекамский «Нефтехимик».

В другом матче игрового дня уфимский «Салават Юлаев» дома обыграл «Нефтехимик» со счетом 6:2.

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Металлург Мг
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