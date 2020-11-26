Московское «Динамо» победило «Локомотив» в КХЛ, отыграв три шайбы в третьем периоде

В составе «Локомотива» шайбы забросили Артур Каюмов (21-я минута), Рушан Рафиков (34) и Антон Ландер (40). У «Динамо» отличились Оскар Линдберг (51), Дмитрий Кагарлицкий (57), Вадим Шипачев (57) и Михал Чайковски (64). «Динамо» сумело отыграть отставание в три шайбы по ходу третьего периода.

Команда ХК Динамо

«Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 36 очков в 29 матчах. «Локомотив» идет третьим на Западе, имея в активе 40 очков после 29 встреч. Московский клуб впервые в сезоне одержал победу над «Локомотивом», предыдущие три встречи закончились в пользу ярославской команды.

В следующем матче бело-голубые 28 ноября на домашней площадке примут хабаровский «Амур». «Локомотив» днем позднее дома встретится с минским «Динамо».