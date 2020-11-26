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22:36 (мск), источник: ТАСС

Московское «Динамо» победило «Локомотив» в КХЛ, отыграв три шайбы в третьем периоде

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Московское «Динамо» в овертайме обыграло ярославский «Локомотив» со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ВТБ-Арене» в Москве в присутствии 2 217 зрителей.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе «Локомотива» шайбы забросили Артур Каюмов (21-я минута), Рушан Рафиков (34) и Антон Ландер (40). У «Динамо» отличились Оскар Линдберг (51), Дмитрий Кагарлицкий (57), Вадим Шипачев (57) и Михал Чайковски (64). «Динамо» сумело отыграть отставание в три шайбы по ходу третьего периода.

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«Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 36 очков в 29 матчах. «Локомотив» идет третьим на Западе, имея в активе 40 очков после 29 встреч. Московский клуб впервые в сезоне одержал победу над «Локомотивом», предыдущие три встречи закончились в пользу ярославской команды.

В следующем матче бело-голубые 28 ноября на домашней площадке примут хабаровский «Амур». «Локомотив» днем позднее дома встретится с минским «Динамо».

В других матчах игрового дня омский «Авангард» дома обыграл «Амур» (4:2), челябинский «Трактор» на домашней площадке в овертайме победил екатеринбургский «Автомобилист» (4:3), череповецкая «Северсталь» дома проиграла петербургскому СКА (2:3), хельсинкский «Йокерит» в гостях уступил нижегородскому «Торпедо» (2:3), ЦСКА на выезде обыграл «Сочи» (4:1), минское «Динамо» победило дома в овертайме подольский «Витязь» (4:3).

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