«Магнитка» сыграла за Воробьёва! Летели 1:4 и забили пять голов подряд!
Возвращение Майкла Пелино в Магнитогорск ознаменовалось роскошным камбэком.
Возвращение Майкла Пелино в Магнитогорск ознаменовалось роскошным камбэком.
Третий месяц осени обернулся настоящей катастрофой для магнитогорского «Металлурга» с точки зрения спортивного результата. Команда Ильи Воробьёва выиграла всего два матча из семи, при этом единственная победа в основное время была одержана ещё 1 ноября — дома над «Трактором» (4:1). С тех пор уральцы откровенно забуксовали, в результате чего закономерным образом откатились на шестое место в Восточной конференции КХЛ.
Главной проблемой для «Магнитки» стала реализация бросков. Наиболее показательна история из поездки по маршруту Новосибирск —
После возвращения «Металлурга» домой ситуация коренным образом не изменилась. За 125 минут игрового времени с «Северсталью» (1:4) и «Ак Барсом» (2:3 Б) уральцы сподобились на три заброшенные шайбы, которые помогли команде набрать всего одно очко.
Когда любую команду накрывает кризис, обычно самые большие вопросы начинают возникать к её лидерам. Один из главных новичков уральского клуба в межсезонье Сергей Плотников не в состоянии отличиться уже на протяжении 15 матчей. Воробьёв пытается публично защищать своего хоккеиста на
Не лучшим образом выглядят и иностранные форварды уральского коллектива. Очень слабо выглядят крайние форварды Харри Песонен и Тейлор Бек. Канадец Бек с семью голами формально является лучшим снайпером уральской команды, но последний раз Тейлор поражал ворота соперников ещё 26 октября — больше месяца тому назад. В свою очередь центрфорвард Деннис Расмуссен никак не может набрать игровую форму после позднего начала сезона. Шведский форвард присоединился к «Магнитке» в ходе регулярки и на данный момент очень далёк от оптимальных кондиций.
Чтобы помочь «Магнитке» выбраться из затянувшегося кризиса, Воробьёв призвал на помощь своего прежнего помощника Майкла Пелино. В сезоне-2013/2014 канадский тренер вошёл в тренерский штаб магнитогорского клуба, в котором отработал пять лет. Сначала Пелино ассистировал Майку Кинэну, а затем уже помогал и самому Илье Петровичу, в том числе и в сезоне-2016/2017, когда уральцы завоевали Кубок Гагарина. Затем Майкл с разной степенью успешности поработал в «Авангарде» и «Локомотиве», а теперь вернулся в Магнитогорск. Его контракт рассчитан до конца сезона.
Команды уже дважды встречались в нынешнем сезоне. Примечательно, что соперники обменялись гостевыми победами. Сначала «Магнитка» праздновала успех в Нижнекамске (4:1), а спустя 11 дней «волки» взяли реванш в Магнитогорске (4:3). С быстрого гола подопечные Вячеслава Буцаева начали и третью очную встречу в регулярке. Словацкий форвард Либор Гудачек совершил стремительный рейд по дальнему борту, ворвался в зону «Магнитки» и резким кистевым броском прошил Василия Кошечкина.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Для 37-летнего Кошечкина встреча с «Нефтехимиком» оказалась 800-м матчем в чемпионатах России. Вот только вряд ли опытный голкипер захочет
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
А вот другой ветеран магнитогорского клуба продолжает блистать. 39-летний Сергей Мозякин фирменным броском использовал большинство под занавес первого периода, позволив уральской команде зацепиться за встречу. Для лучшего снайпера в истории отечественных чемпионатах заброшенная шайба стала шестой в нынешнем сезоне. «Магнитке» хватило всего четырёх секунд, чтобы реализовать удаление Ильдара Шиксатдарова.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Результативной передачей в эпизоде с голом отметился чешский форвард Андрей Нестрашил. Всё тот же Нестрашил приложил свою клюшку и к следующей заброшенной шайбе, вот только на этот раз отличился «Нефтехимик». Гудачек затащил шайбу в чужую зону, чешский форвард выбил шайбу у своего соотечественника, но игровой снаряд подобрал Марат Хайруллин, который и отправил шайбу в ворота, застав врасплох Олкинуору тем самым реализовав большинство.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Совсем плохи дела магнитогорского коллектива стали на 30-й минуте, когда гости в четвёртый раз отпраздновали успех. Снова своё слово сказало четвёртое звено «волков» — забил 20-летний Андрей Чивилёв. Голевой передачей отметился сын главного тренера «Нефтехимика» Дэниэл Буцаев. Молодой нападающий вышел на четвёртое место в нынешнем сезоне по набранным очкам (семь) среди хоккеистов, не достигших 20-летия. Дэниэл догнал в этом рейтинге Родиона Амирова из «Салавата Юлаева».
Впрочем, в этот вечер голкиперы обеих команд были явно не на высоте, так что уральцы очень быстро сумели снова возродить интригу. Подопечные Воробьёва сделали дуплет, забросив две шайбы в течение 107 секунд. Последовательно отличились прервавший голевую засуху Бек и лучший бомбардир «Магнитки» среди игроков обороны Егор Яковлев. В моменте с голом Бека российский защитник также записал на свой счёт результативной действие в виде голевой передачи.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Игра в большинстве вообще стала ключевым фактором в матче. Именно реализация лишнего помогла «Магнитке» восстановить равновесие в середине третьего периода. Феноменальный Мозякин нашёл Нестрашила передачей на пустых воротах, и чешскому форварду оставалось просто подставить клюшку под прострел. Для 39-летнего Мозякина набранное очко стало третьим в этой встрече.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Упустив преимущество в три шайбы, гости так и не смогли прийти в себя. За пять минут до конца основного времени Андрей Чибисов забросил пятую шайбу уральцев в матче, которая и стала победной для «Магнитки».
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Спустя ещё несколько минут Чибисов оформил дубль, окончательно добив «Нефтехимик». Возвращение Пелино в Магнитогорск обернулось эффектным камбэком «Магнитки». Теперь уральская команда начнёт жить
Сергей Емельянов