СКА обыграл «Салават Юлаев» и одержал четвертую победу подряд в КХЛ

Победный буллит реализовал Кирилл Марченко. Основное время завершилось со счетом 2:2. В составе хозяев отличились Маркус Гранлунд (3-я минута), которому ассистировал Тему Хартикайнен, сделавший 200-ю результативную передачу в КХЛ, и Родион Амиров (18). У петербуржцев забили Антон Бурдасов (24) и Йоонас Кемппайнен (50).

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В нынешнем сезоне команды уже встречались, матч прошел 16 ноября в Санкт-Петербурге, тогда победу одержал СКА (3:2 ОТ). Петербуржцы одержали четвертую победу подряд и прервали трехматчевую победную серию «Салавата Юлаева».

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Уфимцы провели свой 32-й матч в сезоне, набрали 41 очко и занимают четвертую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. СКА после 31 матча имеет в своем активе 43 очка и идет вторым на Западе.