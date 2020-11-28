СКА обыграл «Салават Юлаев» и одержал четвертую победу подряд в КХЛ

Победный буллит реализовал Кирилл Марченко. Основное время завершилось со счетом 2:2. В составе хозяев отличились Маркус Гранлунд (3-я минута), которому ассистировал Тему Хартикайнен, сделавший 200-ю результативную передачу в КХЛ, и Родион Амиров (18). У петербуржцев забили Антон Бурдасов (24) и Йоонас Кемппайнен (50).
В нынешнем сезоне команды уже встречались, матч прошел 16 ноября в Санкт-Петербурге, тогда победу одержал СКА (3:2 ОТ). Петербуржцы одержали четвертую победу подряд и прервали трехматчевую победную серию «Салавата Юлаева».
Уфимцы провели свой 32-й матч в сезоне, набрали 41 очко и занимают четвертую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. СКА после 31 матча имеет в своем активе 43 очка и идет вторым на Западе.
В следующем матче петербуржцы примут хельсинкский «Йокерит», «Савалат Юлаев» на выезде встретится с екатеринбургским «Автомобилистом». Обе игры пройдут 30 ноября.