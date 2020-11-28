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28 ноября, источник: ТАСС

СКА обыграл «Салават Юлаев» и одержал четвертую победу подряд в КХЛ

ТАСС, 28 ноября. Уфимский «Салават Юлаев» в серии буллитов уступил петербургскому СКА в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч прошел на «Уфа-Арене» в присутствии 3 853 зрителей.

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Источник: РИА "Новости"

Победный буллит реализовал Кирилл Марченко. Основное время завершилось со счетом 2:2. В составе хозяев отличились Маркус Гранлунд (3-я минута), которому ассистировал Тему Хартикайнен, сделавший 200-ю результативную передачу в КХЛ, и Родион Амиров (18). У петербуржцев забили Антон Бурдасов (24) и Йоонас Кемппайнен (50).

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В нынешнем сезоне команды уже встречались, матч прошел 16 ноября в Санкт-Петербурге, тогда победу одержал СКА (3:2 ОТ). Петербуржцы одержали четвертую победу подряд и прервали трехматчевую победную серию «Салавата Юлаева».

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Уфимцы провели свой 32-й матч в сезоне, набрали 41 очко и занимают четвертую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. СКА после 31 матча имеет в своем активе 43 очка и идет вторым на Западе.

В следующем матче петербуржцы примут хельсинкский «Йокерит», «Савалат Юлаев» на выезде встретится с екатеринбургским «Автомобилистом». Обе игры пройдут 30 ноября.

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Салават Юлаев
2:3Б
2:0, 0:1, 0:1, 0:0
СКА
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