«Салават Юлаев» подтвердил обмен Сошникова в ЦСКА

«Да, мы поменяли Сошникова на Науменкова. Это простой обмен “один на один”, других условий нет. Иных вариантов по обмену Сошникова у нас не было.



Мы не собираемся усиливать линию атаки после перехода Сошникова. У нас очень много молодых игроков. Думаю, мы справимся своими силами», — приводит слова генерального директора клуба из Башкортостана Александра Курносова РИА «Новости».



В нынешнем сезоне 28-летний форвард принял участие в 21 матче, забросив четыре шайбы и отдав 13 результативных передач при показателе полезности «-10» и шести минутах штрафного времени. Российский нападающий является худшим игроком «Салавата Юлаева» по коэффициенту полезности.