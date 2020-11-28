Текущие события
Хоккей. КХЛ
28.11
Витязь
Йокерит
Б
43
Хоккей. КХЛ
28.11
ХК Динамо
Амур
32
Хоккей. КХЛ
28.11
Сочи
Динамо Р
32
Хоккей. КХЛ
28.11
Автомобилист
ЦСКА
15
Хоккей. КХЛ
28.11
Салават Юлаев
СКА
Б
23
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс
Спартак
Все события
Фоторепортажи
8Сербия забила пять мячей сборной России в Лиге наций
11Сборная России впервые в истории проиграла Турции
28 ноября, источник: Чемпионат.com

«Салават Юлаев» подтвердил обмен Сошникова в ЦСКА

Уфимский «Салават Юлаев» обменял нападающего Никиту Сошникова на защитника московского ЦСКА Михаила Науменкова.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Да, мы поменяли Сошникова на Науменкова. Это простой обмен “один на один”, других условий нет. Иных вариантов по обмену Сошникова у нас не было.

Мы не собираемся усиливать линию атаки после перехода Сошникова. У нас очень много молодых игроков. Думаю, мы справимся своими силами», — приводит слова генерального директора клуба из Башкортостана Александра Курносова РИА «Новости».

В нынешнем сезоне 28-летний форвард принял участие в 21 матче, забросив четыре шайбы и отдав 13 результативных передач при показателе полезности «-10» и шести минутах штрафного времени. Российский нападающий является худшим игроком «Салавата Юлаева» по коэффициенту полезности.

 Сколько заработал Хабиб на всю свою карьеру?
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Новое лицо в чемпионской гонке? «Ростов» разгромил «Динамо»
«Краснодар» еще ближе ко дну, а Мусаева вновь удалили
Источник: Хабиб за один миллион долларов выкупил промоушен GFC
Российская дебютантка не удержала лидерство на КМ по биатлону
«Ювентус» без Роналду сыграл вничью с «Беневенто»
«Валенсия» — «Атлетико» и другие: все матчи Ла Лиги (видео)
Загитова рассказала, как каталась на Красной площади
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь