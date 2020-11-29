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13:15 (мск), источник: ТАСС

Умер заслуженный тренер России по хоккею Анатолий Антипов

ТАСС, 29 ноября. Заслуженный тренер России Анатолий Антипов умер на 62-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба московского хоккейного клуба «Динамо».

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Источник: РИА "Новости"

Специалист скончался утром 29 ноября, причины смерти не сообщаются.

Во время игровой карьеры выступал на позиции центрального нападающего, становился чемпионом СССР в составе московского «Динамо» (1990), по три раза выигрывал серебряные и бронзовые медали национального первенства, выходил вместе с командой в финал Кубка СССР.

Антипов является заслуженным тренером России, он входил в тренерский штаб московского клуба и вместе с командой стал обладателем Кубка европейских чемпионов. В декабре 2007 года был исполняющим обязанности главного тренера в первой команде. Он работал в системе клуба, возглавлял вторую и молодежную команды, был главным тренером клуба Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) «Динамо» (Балашиха) и привел команду к победе в плей-офф ВХЛ (2017). В сезоне-2019/20 занимал должность тренера в тверском «Динамо», которое играло в ВХЛ.

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