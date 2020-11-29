Хоккеист сборной Казахстана Доус оформил первый хет-трик за «Ак Барс» и сделал это за 19 минут

Хоккеисты казанского «Ак Барса» выиграли у череповецкой «Северстали» в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

«Ак Барс» в Казани выиграл со счетом 5:2. Хет-трик в составе хозяев сделал форвард сборной Казахстана Найджел Доус (6-я, 19-я и 25-я минуты), также отличились Кирилл Петров (5-я) и Андрей Педан (39-я). У «Северстали» голы забили Александр Петунин (9-я) и Егор Яковлев (36-я).

Таким образом, Доус оформил первый хет-трик за «Ак Барс» всего за 19 минут.

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