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19:57 (мск), источник: Vesti.kz

Хоккеист сборной Казахстана Доус оформил первый хет-трик за «Ак Барс» и сделал это за 19 минут

Его команда лидирует на «Востоке».

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Источник: РИА "Новости"

Хоккеисты казанского «Ак Барса» выиграли у череповецкой «Северстали» в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

«Ак Барс» в Казани выиграл со счетом 5:2. Хет-трик в составе хозяев сделал форвард сборной Казахстана Найджел Доус (6-я, 19-я и 25-я минуты), также отличились Кирилл Петров (5-я) и Андрей Педан (39-я). У «Северстали» голы забили Александр Петунин (9-я) и Егор Яковлев (36-я).

Таким образом, Доус оформил первый хет-трик за «Ак Барс» всего за 19 минут.

Во время загрузки произошла ошибка.

Казанская команда с 48-ю очками лидирует в Восточной конференции и занимает второе место в чемпионате КХЛ. Следующий матч «Ак Барс» проведет против омского «Авангарда» на выезде. Игра состоится 1 декабря.

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Ак Барс
5:2
3:1, 2:1, 0:0
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