Хоккеист сборной Казахстана Доус оформил первый хет-трик за «Ак Барс» и сделал это за 19 минут
Его команда лидирует на «Востоке».
Его команда лидирует на «Востоке».
Хоккеисты казанского «Ак Барса» выиграли у череповецкой «Северстали» в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.
«Ак Барс» в Казани выиграл со счетом 5:2.
Таким образом, Доус оформил первый
Казанская команда с 48-ю очками лидирует в Восточной конференции и занимает второе место в чемпионате КХЛ. Следующий матч «Ак Барс» проведет против омского «Авангарда» на выезде. Игра состоится 1 декабря.