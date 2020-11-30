Волк чуть не промахнулся, или кто спас «Барыс» с Михайлисом от очередной неудачи в КХЛ
Ошибка канадского форварда могла стать результативной.
Ошибка канадского форварда могла стать результативной.
В матче с московским «Спартаком» казахстанский клуб «Барыс» прервал серию из поражений, но российская команда могла дожать подопечных Юрия Михайлиса. О некоторых моментах победной встречи в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) — в материале корреспондента Vesti.kz.
Важную победу «Барысу» принес Якоб Лилья, забивший уже свой десятый в турнире. Гол плюс пас на счету Кертиса Волка, который мог бы идти вместе с Хенриком Карлссоном, первой звездой встречи, а вместо этого чуть не стал главным антигероем встречи. «Барыс» был близок к тому, чтобы упустить победу, как уже не раз бывало в сезоне.
Ключевой фигурой выберем Карлссона, ведь ему пришлось поработать на максимальных оборотах. Шведский ветеран отразил 39 бросков из 40 и мог оформить первый в сезоне «сухарь». Особенно сложно ему пришлось в третьем периоде, когда по его воротам бросили 21 раз. Карлссон выстоял, хоть и были сомнения.
Далее поставим Лилью, ведь еще один швед забил во второй встрече подряд, а в этот раз забросил победную для себя шайбу. Из игроков основного состава у Якоба самый высокий показатель реализации бросков — 23,8 процента. Не впечатлявший в начале сезона легионер способен стать лучшим бомбардиром «Барыса» по итогам турнира. Даррена Дица он уже догнал — у обоих по десять голов.
Что же касается Волка, то канадец начал матч с двух результативных действий, а затем проиграл решающее единоборство, которое привело к голу «Спартака». Двухминутное удаление «14-го» номера на 57-й минуте едва не стало ключевым в матче. Если бы москвичи были бы более успешными в созидании, то «Барыс» снова бы упустил инициативу в матче, который итак складывался непросто.
Выигрыш у «Спартака» стал спасительным для тренерского штаба Михайлиса, ведь клуб вернулся на девятое место на «Востоке» и в начале декабря может вернуться в зону
Добавим, что матч с «Сочи» на своем льду «Барыс» проведет уже завтра, 1 декабря. Казахстанская команда после победы над «Спартаком» с 27 очками поднялась на девятое место на «Востоке», а российский клуб идет 11-м с 21 баллом.