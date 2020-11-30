Форвард «Торпедо» Дамир Жафяров признан лучшим нападающим недели в КХЛ

Жафяров вместе с командой победил в двух из трех проведенных матчей и набрал в них 6 (4 гола + 2 результативные передачи) очков, что стало лучшим результатом недели. Нападающий отметился дублями в матчах против екатеринбургского «Автомобилиста» (5:1) и магнитогорского «Металлурга» (2:4), набирал очки во всех играх и не завершил ни одну с отрицательным показателем полезности при общем «+3». На счету Жафярова 17 бросков по воротам и два блокированных броска.

Лучшим голкипером назван чешский вратарь омского «Авангарда» Шимон Грубец, который помог команде одержать победы в двух матчах недели. Матч против казанского «Ак Барса» (3:0) стал для него первым сухим в КХЛ. Всего по его воротам был нанесен 41 бросок, из которых он отразил 97,56%, коэффициент надежности голкипера составил 0,50, а сухая серия — 92 минуты 27 секунд. Все три результата — лучшие по итогам недели.

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Лучшим защитником признан Дамир Шарипзянов из «Авангарда», одержавший вместе с командой победы в трех матчах недели (в том числе одном гостевом) и отметившийся в них двумя результативными передачами. Хоккеист не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+4». На его счету семь бросков по воротам, четыре силовых приема и три заблокированных броска. В среднем он проводил на льду 22 минуты 44 секунды, что является лучшим показателем недели.